نگاه مثبت شهرداری به هویت تاریخی شهر قم، ارزشمند است

به ‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، بهزاد احمدی فارسانی، مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم در گفت‌وگویی اظهار کرد: با همکاری و حمایت شهرداری قم، حدود ۵۰ درصد مصوبات مشترک این اداره‌کل با مدیریت شهری اجرایی شده و نگاه مثبت شهردار محترم قم، به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی شهر و توسعه گردشگری، زمینه‌ساز تقویت همکاری‌ها برای صیانت از میراث‌فرهنگی ارزشمند قم و توسعه گردشگری زیارت است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم، ضمن تسلیت ایام فاطمیه، از توسعه همکاری‌های مشترک میان این اداره‌کل و مدیریت شهری قم خبر داد و افزود: از ابتدای فعالیت در این مسئولیت، با تأکید وزیر محترم و استاندار محترم، رویکرد خود را بر هم‌افزایی و تعامل با شورای اسلامی شهر و شهرداری قم قرار داده‌ایم.

احمدی با تأکید بر اهمیت همکاری مدیریت شهری در توسعه گردشگری زیارت ادامه داد: توسعه گردشگری در شهر مقدس قم نیازمند هماهنگی و همراهی مجموعه‌های مختلف است و شهرداری به ‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت شهری، نقشی مؤثر در فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری این شهر دارد.

او با قدردانی از نگاه مثبت و حمایتگرانه شهردار کلان‌شهر قم به حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: توجه شهردار محترم به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی قم و حمایت از طرح‌های مرتبط با صیانت از آثار تاریخی، نشان‌دهنده نگاه ارزشمند مدیریت شهری به ابعاد فرهنگی توسعه است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم خاطرنشان کرد: این رویکرد می‌تواند زمینه‌ساز حفظ اصالت شهر و معرفی شایسته ظرفیت‌های تاریخی و مذهبی قم به زائران و گردشگران باشد.

احمدی با اشاره به طرح‌های مشترک اجراشده و در دست پیگیری بیان کرد: واگذاری زمین برای موزه، مخزن و ساختمان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، تکمیل و توسعه سامان‌دهی گنبد سبز، سامان‌دهی بازارهای کهنه و نو و تیمچه بزرگ بازار و همچنین سامان‌دهی مسیرهای گردشگری با نصب تابلوهای راهنمای سه‌زبانه، از جمله اقدامات مشترک در مسیر توسعه زیرساخت‌های گردشگری و حفاظت از میراث تاریخی شهر است.

او با اشاره به برگزاری جلسه اخیر برای بررسی روند اجرای توافقات مشترک با شهرداری قم اظهار کرد: در این نشست، آخرین وضعیت مصوبات مورد بررسی قرار گرفت و خوشبختانه با همراهی شهردار محترم و مجموعه مدیریت شهری، حدود ۵۰ درصد مصوبات محقق شده که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت مطلوب همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم ادامه داد: در این جلسه مقرر شد، نشست‌های پیگیری به ‌صورت ماهانه برگزار شود تا روند اجرای مصوبات به‌طور مستمر بررسی و موانع احتمالی برطرف شود. هدف این است که با استمرار تعاملات، زمینه تحقق ۵۰ درصد باقیمانده مصوبات نیز فراهم شود و طرح‌های مشترک با سرعت بیش‌تری به نتیجه برسند.

احمدی بیان کرد: صیانت از میراث‌تاریخی و فرهنگی، تقویت زیرساخت‌های گردشگری و معرفی ظرفیت‌های شهر مقدس قم، نیازمند نگاهی جامع به توسعه شهری است. همراهی شهرداری و شورای اسلامی شهر با اداره‌کل میراث‌فرهنگی می‌تواند ضمن حفظ سرمایه‌های ارزشمند تاریخی، به ارتقای کیفیت خدمات گردشگری و تقویت جایگاه قم در حوزه گردشگری مذهبی و فرهنگی کمک کند.

او ضمن قدردانی از شهردار، اعضای شورای اسلامی شهر و مجموعه مدیریت شهری قم تأکید کرد: امیدواریم، با تداوم این نگاه مثبت و گسترش همکاری‌های مشترک، اقدامات مؤثرتری در مسیر حفظ هویت تاریخی قم، توسعه گردشگری زیارت و پاسداشت میراث‌فرهنگی این شهر انجام شود و زمینه بهره‌مندی نسل‌های آینده از این سرمایه‌های ارزشمند بیش از پیش فراهم آید.

انتهای پیام/