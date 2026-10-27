به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، اظهار کرد: میراث فرهنگی و ظرفیت‌های گردشگری البرز از جمله سرمایه‌هایی هستند که حفاظت از آن‌ها و فراهم کردن زمینه بهره‌برداری اصولی از این ظرفیت‌ها می‌تواند در توسعه اقتصادی استان و رونق فعالیت‌های گردشگری نقش مؤثری داشته باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز با اشاره به واگذاری چهار اثر تاریخی استان به بخش خصوصی برای مرمت و احیا افزود: در این طرح، آثاری از جمله کاروانسرای شاه‌عباسی و کاخ شهرستانک مورد توجه قرار گرفته‌اند تا با مشارکت بخش خصوصی، زمینه حفاظت، مرمت و بهره‌برداری مناسب از آن‌ها فراهم شود.

او بیان کرد: بناهای تاریخی علاوه بر ارزش فرهنگی و هویتی، از ظرفیت‌های قابل توجهی برای جذب گردشگر و ایجاد فعالیت‌های اقتصادی برخوردارند؛ از این رو، فراهم کردن شرایط لازم برای احیای این بناها و استفاده از ظرفیت آن‌ها می‌تواند به حفظ این سرمایه‌های ارزشمند کمک کند.

زینالی گفت: واگذاری بناهای تاریخی به بخش خصوصی با هدف مرمت و احیا، علاوه بر کمک به جلوگیری از تخریب و فرسودگی این آثار، امکان تبدیل آن‌ها به مراکز فعال اقتصادی و گردشگری را فراهم می‌کند. تحقق این هدف مستلزم توجه به الزامات حفاظت از بناها و بهره‌برداری متناسب با ارزش تاریخی و فرهنگی آن‌هاست.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌شده در حوزه ساماندهی و نظارت بر فعالیت‌های گردشگری استان اشاره کرد و افزود: در این چارچوب، ۲۷۴ مجوز فعالیت صادر یا تمدید شده و یک‌هزار و ۱۴۰ بازدید نظارتی نیز انجام گرفته است.

او با تأکید بر اهمیت نظارت بر خدمات گردشگری اظهار کرد: توسعه گردشگری تنها به معرفی جاذبه‌ها و افزایش شمار گردشگران محدود نمی‌شود، بلکه کیفیت خدمات ارائه‌شده به مسافران و گردشگران نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظارت بر فعالیت واحدهای گردشگری می‌تواند در شناسایی مسائل، پیگیری ضوابط و ارتقای سطح خدمات نقش داشته باشد.

زینالی اضافه کرد: استان البرز برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری خود به برنامه‌ریزی منسجم و توجه هم‌زمان به زیرساخت‌ها، کیفیت خدمات و قابلیت‌های متنوع گردشگری نیاز دارد؛ موضوعی که در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای این حوزه مورد توجه قرار گرفته است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در ادامه از تدوین برنامه پنج‌ساله توسعه گردشگری استان تا سال ۱۴۱۰ خبر داد و گفت: این برنامه با هدف ترسیم مسیر توسعه گردشگری البرز و مشخص کردن محورهای مورد توجه در سال‌های پیش رو تدوین شده است.

این مسئول بیان کرد: گردشگری سلامت، مذهبی، ورزشی و روستایی از جمله محورهای مورد توجه در این برنامه هستند و تقویت آن‌ها می‌تواند زمینه استفاده گسترده‌تر از ظرفیت‌های استان در حوزه گردشگری را فراهم کند.

او افزود: حرکت در مسیر توسعه گردشگری مستلزم هماهنگی میان حفاظت از میراث تاریخی، ساماندهی خدمات و شناسایی فرصت‌های جدید است. برنامه پنج‌ساله توسعه گردشگری نیز با هدف ایجاد چارچوبی برای پیگیری این مسیر و تقویت جایگاه البرز در گردشگری کشور تدوین شده است.

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