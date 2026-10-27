مریم انصاری‌یکتا در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا، اظهار کرد: نمایشگاه «فراتر از نقش» از سوم آبان به همت خانه صنایع‌دستی البرز با حضور ۲۲ هنرمند در رشته‌های مختلف صنایع‌دستی چون خراطی و معرق چوب، چلنگری، سرامیک، نقاشی روی پارچه، مشبک و منبت، پته دوزی، نقاشی پشت شیشه، گلیم، مینای فلز و ... در محل وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برپا شده است و تا ششم آبان ماه ادامه دارد.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز، افزود: صنایع‌دستی حاصل پیوند هنر، مهارت، تجربه و هویت فرهنگی است و معرفی شایسته آن، مستلزم ایجاد فرصت‌هایی برای دیده‌شدن هنرمندان، شناخت ظرفیت‌های تولیدی و فراهم‌شدن زمینه ارتباط مؤثر میان هنر و بازار است. بر همین اساس، در طراحی و برگزاری این نمایشگاه، معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان و ایجاد فرصت برای عرضه مستقیم آثار آنان مورد توجه قرار گرفته است.

او با اشاره به حضور هنرمندان رشته‌های گوناگون در این رویداد بیان کرد: تنوع آثار ارائه‌شده در این نمایشگاه جلوه‌ای از خلاقیت، دانش فنی و توانمندی هنری هنرمندان البرزی است. هر یک از این آثار، حاصل دانش و مهارتی است که در فرایند خلق اثر شکل گرفته و می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر مخاطبان با قابلیت‌های صنایع‌دستی استان را فراهم کند.

انصاری‌یکتا توضیح داد: یکی از ضرورت‌های حوزه صنایع‌دستی، فراهم‌کردن بستر مناسب برای معرفی تولیدات هنری فراتر از محدوده‌های محلی و استانی است. هنرمندان برای تداوم فعالیت حرفه‌ای خود، علاوه بر برخورداری از توانایی و مهارت در تولید، به فرصت‌هایی نیاز دارند تا آثارشان در معرض دید مخاطبان، علاقه‌مندان و فعالان اقتصادی قرار گیرد. برگزاری نمایشگاه‌هایی با رویکرد ملی می‌تواند در تحقق این هدف مؤثر باشد.

این مسئول توضیح داد: ارائه آثار هنرمندان البرزی در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، امکان معرفی مستقیم بخشی از ظرفیت‌های هنری استان را در فضایی مرتبط با حوزه تخصصی میراث فرهنگی و صنایع‌دستی فراهم کرده است. چنین فرصتی می‌تواند زمینه آشنایی بیشتر با تولیدات هنرمندان و شکل‌گیری ارتباطات تازه برای توسعه فعالیت‌های آنان را مهیا کند.

مدیر و مؤسس خانه صنایع‌دستی استان البرز با تأکید بر ضرورت پیوند میان تولید هنری و ظرفیت‌های اقتصادی افزود: یکی از مسائل مهم در توسعه صنایع‌دستی، ایجاد تناسب میان توان تولید هنرمندان و امکان دسترسی محصولات به بازار است. اگر آثار تولیدشده فرصت کافی برای معرفی و عرضه نداشته باشند، بخشی از ظرفیت اقتصادی این حوزه بالفعل نمی‌شود؛ ازاین‌رو، نمایشگاه‌ها می‌توانند به‌عنوان یکی از مسیرهای معرفی محصولات، افزایش شناخت مخاطبان و گسترش فرصت‌های فروش مورد توجه قرار گیرند.

او تصریح کرد: توجه به اقتصاد هنر به معنای تقلیل ارزش صنایع‌دستی به جنبه اقتصادی آن نیست، بلکه هدف، فراهم‌کردن شرایطی است که ارزش هنری و فرهنگی آثار در کنار امکان درآمدزایی و تداوم فعالیت حرفه‌ای هنرمندان مورد حمایت قرار گیرد. استمرار تولید، حفظ مهارت‌های بومی و انتقال تجربه‌های هنری، زمانی با پشتوانه مناسب‌تری همراه خواهد شد که هنرمندان بتوانند برای عرضه آثار خود و ارتباط با مخاطبان، فرصت‌های مؤثرتری در اختیار داشته باشند.

انصاری‌یکتا با بیان اینکه حمایت از هنرمندان باید با ایجاد زمینه‌های عملی برای معرفی و عرضه آثار همراه باشد، خاطرنشان کرد: خانه صنایع‌دستی البرز برگزاری رویدادهایی از این دست را در راستای معرفی ظرفیت‌های هنری استان، حمایت از فعالان این حوزه و تقویت جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد هنر دنبال می‌کند. فراهم‌کردن فرصت حضور هنرمندان در رویدادهای تخصصی، می‌تواند به شناساندن توانمندی‌های آنان و ایجاد زمینه‌های تازه برای همکاری و فعالیت اقتصادی کمک کند.

این مسئول در پایان گفت: صنایع‌دستی بخشی از ظرفیت فرهنگی و هنری کشور است و حمایت از آن نیازمند توجه هم‌زمان به اصالت هنری، مهارت تولیدکنندگان، معرفی آثار و ایجاد فرصت‌های مناسب برای عرضه محصولات است. برگزاری نمایشگاه فراتر از نقش نیز در همین چارچوب، فرصتی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان البرزی و نمایش بخشی از ظرفیت‌های صنایع‌دستی این استان در سطح ملی است.

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