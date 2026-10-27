به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، اظهار کرد: آثار تاریخی هر منطقه، بخشی از هویت فرهنگی و شناسنامه تمدنی آن محسوب می‌شوند و حفاظت از آن‌ها تنها به نگهداری از یک بنای قدیمی خلاصه نمی‌شود، بلکه پاسداشت بخشی از تاریخ، فرهنگ و خاطرات جمعی مردمی است که این میراث را در طول نسل‌ها حفظ کرده‌اند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: در همین راستا، مرمت و احیای ۱۰ اثر شاخص تاریخی و فرهنگی در استان البرز انجام شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به امامزاده سلیمان اشتهارد، کاخ سلیمانیه و کاروانسرای ینگی‌امام اشاره کرد. همچنین بافت‌های روستایی ورده و گلیرد نیز در شمار محدوده‌های مورد توجه در این اقدامات قرار داشته‌اند.

او بیان کرد: هر یک از این آثار، به‌واسطه ویژگی‌های تاریخی، معماری و فرهنگی خود، بخشی از هویت البرز را شکل می‌دهند و رسیدگی به وضعیت آن‌ها می‌تواند در حفظ این هویت و جلوگیری از فراموش‌شدن ظرفیت‌های تاریخی استان مؤثر باشد.

این مسئول توضیح داد: مرمت آثار تاریخی زمانی می‌تواند به حفظ پایدار میراث فرهنگی منجر شود که در کنار اقدامات حفاظتی، اهمیت این آثار برای جامعه نیز مورد توجه قرار گیرد. آگاهی‌بخشی درباره ارزش بناها و بافت‌های تاریخی و معرفی ظرفیت‌های فرهنگی مناطق مختلف، می‌تواند زمینه توجه بیشتر مردم به حفاظت از این سرمایه‌ها را فراهم کند.

زینالی با تأکید بر اهمیت حفظ میراث تاریخی برای نسل‌های آینده گفت: میراث فرهنگی حاصل تجربه، هنر و اندیشه نسل‌هایی است که پیش از ما زیسته‌اند و مسئولیت ما این است که با مراقبت از این آثار، امکان شناخت گذشته و پیوند نسل‌های آینده با پیشینه تاریخی خود را فراهم کنیم.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز خاطرنشان کرد: تداوم توجه به مرمت و حفاظت از آثار تاریخی و بافت‌های ارزشمند، می‌تواند در کنار صیانت از هویت فرهنگی استان، زمینه بهره‌گیری مناسب از ظرفیت‌های میراثی البرز در حوزه گردشگری فرهنگی را نیز تقویت کند.

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