اعظم نیکخواه‌بهرامی در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی اظهار کرد: این صنعت از توانمندی‌های قابل توجهی در حوزه تولید، کارآفرینی و توسعه کسب‌وکار برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رونق فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی باشد.

دبیر نمایشگاه خانه مدرن، افزود: معرفی توانمندی‌های تولیدکنندگان و فراهم‌کردن فرصت عرضه محصولات به مخاطبان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به توسعه بازار و تقویت ارتباط میان تولید و مصرف کمک کند. در این میان، نمایشگاه‌های تخصصی فرصتی برای گردهمایی فعالان این حوزه و آشنایی بیشتر مخاطبان با محصولات و دستاوردهای تولیدی فراهم می‌کنند.

این مسئول بیان کرد: برخورداری از زیرساخت‌های صنعتی و حضور فعالان حوزه مبلمان و دکوراسیون داخلی، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های مرتبط با این صنعت ایجاد کرده است. برگزاری رویدادهای تخصصی نیز می‌تواند به تقویت تعامل میان تولیدکنندگان، عرضه‌کنندگان و فعالان بازار و شناسایی زمینه‌های جدید همکاری کمک کند.

او گفت: تولیدکنندگان در چنین رویدادهایی فرصت دارند محصولات و دستاوردهای خود را معرفی کنند و ضمن آشنایی با دیدگاه‌ها و سلیقه مصرف‌کنندگان، شناخت دقیق‌تری از نیازهای بازار به دست آورند.

این مسئول توضیح داد: شناخت نیازهای مخاطبان و آگاهی از انتظارات بازار می‌تواند در برنامه‌ریزی تولید، معرفی محصولات متناسب با تقاضا و توسعه فعالیت‌های تجاری مورد توجه قرار گیرد. از این منظر، نمایشگاه‌ها علاوه بر فراهم‌کردن امکان عرضه محصولات، بستری برای تبادل تجربه و برقراری ارتباط میان بخش‌های مختلف این صنعت است.

نیکخواه بهرامی، معرفی برندها و محصولات جدید را از دیگر کارکردهای نمایشگاه خانه مدرن دانست و اظهار کرد: ایجاد فرصت برای معرفی توانمندی‌های تولیدی، افزایش شناخت مصرف‌کنندگان از محصولات داخلی و گسترش ارتباط میان تولیدکنندگان و مشتریان، از جمله اهدافی است که در برگزاری این رویداد دنبال می‌شود.

او با تأکید بر اهمیت توسعه تعاملات تجاری ادامه داد: حضور در نمایشگاه می‌تواند فرصت مناسبی برای فعالان این حوزه فراهم کند تا ضمن معرفی محصولات و خدمات خود، با دیگر تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان ارتباط برقرار کنند و زمینه‌های تازه‌ای برای همکاری، جذب مشتریان جدید و گسترش بازار فروش محصولات خود بیابند.

دبیر نمایشگاه خانه مدرن در پایان با بیان اینکه این نمایشگاه با حضور تولیدکنندگان و فعالان حوزه مبلمان، فرش، تابلو، پارکت و دکوراسیون منزل، از ۱۰ تا ۱۵ آبان‌ماه در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی البرز برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و فراهم‌کردن زمینه معرفی محصولات داخلی، از جمله اقداماتی است که می‌تواند در مسیر حمایت از تولید و پویایی فعالیت‌های اقتصادی صنعت مبلمان و دکوراسیون داخلی مؤثر باشد.

انتهای پیام/