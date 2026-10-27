به گزارش خبرنگار میراث آریا، علی اکبر پاک عصر امروز دوشنبه چهارم آبان‌ماه ۱۴۰۵در گفت و گوی زنده با برنامه فرهنگ شهر از رادیو فرهنگ، با معرفی سی‌سخت و جاذبه‌های پیرامون آن به‌عنوان مقصدی دیدنی برای طبیعت‌گردی پاییزی، از گردشگران دعوت کرد در سفر به این منطقه، در کنار تماشای چشم‌اندازهای کوهستانی، اقامت در بوم‌گردی‌های روستاهای اطراف و نزدیکی با طبیعت و زندگی بومی منطقه را تجربه کنند.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا اظهار کرد: سی‌سخت در فصل پاییز با رنگ‌های متنوع طبیعت، هوای خنک و چشم‌اندازهای رشته‌کوه دنا، مقصدی جذاب برای گردشگرانی است که به دنبال آرامش، طبیعت‌گردی و تجربه فضایی متفاوت هستند.

او افزود: جاذبه‌های شهرستان دنا تنها به چشم‌اندازهای شهری سی‌سخت محدود نمی‌شود و گردشگران می‌توانند با برنامه‌ریزی برای بازدید از مناطق دیدنی پیرامون شهر، جلوه‌های گوناگون طبیعت منطقه را تجربه کنند.

پاک تصریح کرد:این روزها فصل برداشت میوه انگور در شهر سی سخت است و تماشای خوشه های خوش و آب رنگ آن بر شاخساران درختان تجربه خاطره انگیز برای مسافرانی است که این گوشه از ایران زمین را برای سیروسیاحت انتخاب کرده اند.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا با تأکید بر اهمیت روستاهای پیرامون سی‌سخت در توسعه گردشگری افزود: روستاهایی مانند کریک و کوخدان، علاوه بر برخورداری از جاذبه‌های طبیعی و فضای بومی، ظرفیت میزبانی از گردشگران در اقامتگاه‌های بوم‌گردی را دارند.

او ادامه داد: اقامت در این مراکز می‌تواند فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با سبک زندگی محلی، فرهنگ و مهمان‌نوازی مردم منطقه و خوراک‌های بومی فراهم کند.

رئیس میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان دنا گفت: ترکیب بازدید از جاذبه‌های طبیعی با اقامت در بوم‌گردی‌های روستایی، سفر به دنا را از یک بازدید کوتاه به تجربه‌ای کامل‌تر تبدیل می‌کند؛ تجربه‌ای که در آن گردشگر هم از طبیعت کوهستانی بهره می‌برد و هم با ظرفیت‌های فرهنگی و اجتماعی روستاهای منطقه آشنا می‌شود.

پاک با اشاره به جذابیت سفرهای پاییزی به سی‌سخت گفت: تنوع رنگ طبیعت، هوای مطبوع و چشم‌اندازهای دنا، این فصل را برای طبیعت‌گردی و عکاسی جذاب می‌کند.

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