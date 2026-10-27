میراث تاریخی البرز باید به پیشران توسعه گردشگری و اقتصاد بومی تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی اظهار کرد: تاریخ البرز، سند افتخار و اصالت مردم این استان است و آثار تاریخی آن، فراتر از بناها و محوطه‌های به‌جامانده از گذشته، بخشی از شناسنامه تمدنی این سرزمین به شمار می‌روند؛ از این رو، حفاظت از این سرمایه‌ها و فراهم کردن زمینه معرفی آن‌ها به نسل‌های امروز و آینده، از اولویت‌های حوزه میراث فرهنگی است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: نگاه ما به میراث تاریخی فقط به حفاظت فیزیکی از بناها و محوطه‌های باستانی محدود نمی‌شود، بلکه تلاش می‌کنیم این ظرفیت‌ها را به فرصت‌هایی برای توسعه گردشگری، تقویت هویت فرهنگی و ایجاد رونق اقتصادی تبدیل کنیم. در این مسیر، حفاظت اصولی از آثار تاریخی باید با معرفی ظرفیت‌های آن‌ها و برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری مسئولانه از جاذبه‌های فرهنگی و تاریخی همراه باشد.

این مسئول با اشاره به اقدامات انجام‌شده درباره محوطه باستانی ازبکی گفت: تثبیت حاکمیت دولت بر سند ۱۲ هکتاری این محوطه هفت‌هزارساله، اقدامی مهم در راستای صیانت از یکی از عرصه‌های ارزشمند تاریخی استان است. این محوطه به دلیل قدمت و ارزش باستان‌شناختی خود، جایگاه مهمی در شناخت پیشینه تمدنی منطقه دارد و حفاظت از آن می‌تواند زمینه را برای انجام پژوهش‌های تخصصی و معرفی بهتر این میراث ارزشمند فراهم کند.

او توضیح داد: تعیین تکلیف حقوقی عرصه‌های تاریخی، از الزامات حفاظت مؤثر از میراث فرهنگی است و تثبیت وضعیت محوطه ازبکی، بستر مناسب‌تری برای صیانت از این سرمایه ملی و برنامه‌ریزی در راستای بهره‌گیری از ظرفیت‌های پژوهشی و گردشگری آن ایجاد می‌کند. هدف این است که ضمن حفاظت از اصالت و ارزش‌های تاریخی این محوطه، زمینه آشنایی بیشتر مردم و گردشگران با پیشینه تمدنی البرز نیز فراهم شود.

این مسئول در ادامه با اشاره به بازگشایی کاخ‌موزه سلیمانیه اظهار کرد: این مجموعه تاریخی پس از حدود دو سال تعطیلی، بار دیگر به روی مردم و گردشگران گشوده شد. بازگشایی این اثر فرصتی برای معرفی بخشی از میراث معماری و تاریخی البرز و فراهم کردن امکان بازدید شهروندان از یکی از جاذبه‌های فرهنگی استان است.

او افزود: بناهای تاریخی زمانی می‌توانند نقش مؤثرتری در زندگی امروز جامعه ایفا کنند که علاوه بر حفاظت و نگهداری اصولی، امکان معرفی و بازدید مسئولانه از آن‌ها نیز فراهم باشد. بازگشایی مجموعه‌های تاریخی می‌تواند به تقویت گردشگری فرهنگی، افزایش آشنایی عمومی با پیشینه منطقه و توجه بیشتر به ظرفیت‌های تاریخی استان کمک کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز همچنین با اشاره به ثبت روستای تاریخی برغان در فهرست روستاهای جهانی گردشگری گفت: قرار گرفتن برغان در فهرست روستاهای جهانی، فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و بومی البرز در سطح بین‌المللی فراهم کرده است؛ فرصتی که باید از آن برای تقویت جایگاه گردشگری استان و معرفی داشته‌های فرهنگی و طبیعی منطقه بهره گرفت.

این مسئول توضیح داد: توسعه گردشگری روستایی می‌تواند زمینه رونق کسب‌وکارهای محلی، معرفی محصولات کشاورزی، حمایت از صنایع‌دستی و افزایش فرصت‌های اقتصادی برای ساکنان منطقه را فراهم کند. در این میان، مشارکت مردم محلی و توجه به حفظ اصالت فرهنگی و سبک زندگی بومی اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه پایداری گردشگری در گرو حفظ هویت مقصد و بهره‌مندی جوامع میزبان از منافع اقتصادی آن است.

او تأکید کرد: صیانت از محوطه‌های باستانی، بازگشایی بناهای تاریخی و معرفی ظرفیت‌های روستاهای مستعد گردشگری، اقداماتی مکمل در مسیر حفاظت از میراث فرهنگی و توسعه گردشگری هستند. رویکرد ما این است که ضمن پاسداری از هویت تاریخی البرز، از ظرفیت این آثار برای تقویت گردشگری و کمک به رونق اقتصادی مناطق مختلف استان استفاده کنیم.

زینالی خاطرنشان کرد: میراث فرهنگی سرمایه‌ای برای آیندگان است. هر اندازه بتوانیم حفاظت از این سرمایه‌ها را با معرفی مناسب، توسعه گردشگری مسئولانه و مشارکت جوامع محلی پیوند دهیم، امکان بهره‌گیری پایدارتر از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی البرز و انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده نیز بیشتر خواهد شد.

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