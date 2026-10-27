کشف و ضبط سه دستگاه فلزیاب در شهرستان داورزن

به گزارش خبرنگار میراث آریا، سرهنگ سید علی باقری امروز دوشنبه چهارم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: ‌این تجهیزات توسط نیروهای پاسگاه شهید داوودی کاهک کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان خراسان رضوی ادامه داد: پرونده تشکیل شده برای افراد به مراجع قضایی ارسال و پس از طی مراحل قانونی، حکم ضبط این دستگاه‌ها توسط مقام قضایی صادر شد.

او افزود: این سه دستگاه فلزیاب به نفع وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ضبط و به اداره میراث فرهنگی شهرستان داورزن تحویل داده شد.

‌سرهنگ باقری تأکید کرد: برابر قانون، ساخت، خرید و فروش، نگهداری، تبلیغ و استفاده از هر گونه دستگاه فلزیاب و همچنین ورود آن به کشور، منوط به اخذ مجوز ازسازمان میراث فرهنگی کشور است.

او یاد آور شد: متخلفان از مفاد این قانون به ضبط و مصادره دستگاه مذکور محکوم می‌شوند. چنانچه دستگاه فوق در حفاری غیرمجاز به قصد کشف‌اموال فرهنگی - تاریخی مورد استفاده قرار گیرد علاوه بر مجازات فوق، مرتکب به یک سال تا سه سال حبس

مجازات مقرر در ماده (۵۶۲) قانون‌مجازات اسلامی محکوم می‌شود.

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