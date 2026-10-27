دستگیری ۵۷ متخلف و کشف ۳۸۰ قلم شیء تاریخی در البرز

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی، اظهار کرد: صیانت از میراث فرهنگی تنها به حفاظت از بناها و محوطه‌های تاریخی محدود نمی‌شود، بلکه پاسداری از اشیای تاریخی و جلوگیری از خروج غیرقانونی آن‌ها از چرخه حفاظت نیز بخش مهمی از این مسئولیت است؛ چراکه هر یک از این آثار می‌تواند حامل بخشی از اطلاعات تاریخی، فرهنگی و تمدنی یک منطقه باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: در همین راستا طی ۱۸ ماه گذشته اقدامات حفاظتی یگان حفاظت میراث فرهنگی استان البرز با همکاری فرماندهی انتظامی و دستگاه قضایی دنبال شده که حاصل آن، دستگیری ۵۷ متخلف و کشف و ضبط ۳۸۰ قلم شیء تاریخی بوده است.

او با اشاره به اهمیت مقابله با تخلفات حوزه میراث فرهنگی گفت: برخورد با افرادی که به‌صورت غیرقانونی به آثار و اشیای تاریخی دست‌اندازی می‌کنند، برای جلوگیری از آسیب به سرمایه‌های فرهنگی و تاریخی ضروری است. حفاظت از این آثار، علاوه بر صیانت از هویت تاریخی استان، در حفظ بخشی از میراث مشترک نسل‌های گذشته و آینده نیز اهمیت دارد.

این مسئول توضیح داد: مقابله با تخلفات مرتبط با میراث فرهنگی نیازمند هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و پیگیری مستمر موضوعات حفاظتی است. همکاری یگان حفاظت میراث فرهنگی با نیروی انتظامی و دستگاه قضایی در این زمینه اهمیت ویژه‌ای دارد و می‌تواند در شناسایی تخلفات و پیگیری قانونی آن‌ها نقش مؤثری ایفا کند.

زینالی با تأکید بر اینکه حفاظت از میراث تاریخی مسئولیتی مستمر است، افزود: ارزش آثار تاریخی تنها به قدمت آن‌ها خلاصه نمی‌شود، بلکه این آثار می‌توانند اطلاعات ارزشمندی درباره شیوه زندگی، باورها، هنر و تحولات اجتماعی جوامع در دوره‌های مختلف در اختیار پژوهشگران قرار دهند. از این رو، هرگونه تخریب، جابه‌جایی غیرمجاز یا خریدوفروش غیرقانونی اشیای تاریخی می‌تواند به از دست رفتن بخشی از اطلاعات مرتبط با گذشته منجر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز خاطرنشان کرد: صیانت از این سرمایه‌ها مستلزم توجه به ابعاد مختلف حفاظت، از پیشگیری و نظارت گرفته تا شناسایی تخلفات و پیگیری آن‌ها از مسیرهای قانونی است. در این میان، هماهنگی بین‌بخشی و حساسیت نسبت به حفاظت از آثار تاریخی می‌تواند به تقویت اقدامات حفاظتی کمک کند.

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