البرز باید از معبر ترانزیتی به مقصد گردشگری تبدیل شود

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی اظهار کرد: گردشگری بلکه بخشی از اقتصاد است که در صورت برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری درست از ظرفیت‌های موجود، می‌تواند به خلق ثروت، ارزآوری و ایجاد فرصت‌های شغلی منجر شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: یکی از مزیت‌های مهم گردشگری، امکان ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی از طریق توسعه زیرساخت‌ها و خدمات مرتبط با سفر است؛ ظرفیتی که می‌تواند بدون اتکای صرف به صنایع آلاینده، زمینه فعالیت اقتصادی و اشتغال جوانان را فراهم کند.

او با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به جایگاه این استان در صنعت گردشگری، توضیح داد: البرز نباید فقط به‌عنوان مسیری برای عبور مسافران و گردشگران شناخته شود، بلکه باید با تقویت زیرساخت‌ها و توسعه امکانات اقامتی و تفریحی، به مقصدی برای توقف، اقامت و بهره‌مندی گردشگران از جاذبه‌های استان تبدیل شود.

زینالی با بیان اینکه تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری و مشارکت فعال بخش خصوصی است، گفت: در همین راستا، ۷۷ موافقت اصولی سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری صادر شده است تا زمینه حضور سرمایه‌گذاران و توسعه تأسیسات گردشگری در استان فراهم شود.

این مسئول تصریح کرد: احداث هتل‌ها، مجتمع‌های تفریحی و اقامتگاه‌های بوم‌گردی از جمله زمینه‌هایی است که می‌تواند در مسیر توسعه گردشگری البرز مورد توجه قرار گیرد. گسترش این زیرساخت‌ها، علاوه بر افزایش ظرفیت اقامت و خدمات‌رسانی به گردشگران، امکان شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صنعت سفر را نیز فراهم می‌کند.

او با تأکید بر اهمیت پیوند میان سرمایه‌گذاری گردشگری و اشتغال جوانان بومی ابراز کرد: توسعه این بخش می‌تواند فرصت‌های شغلی متعددی ایجاد کند و زمینه بهره‌مندی بیشتر جوامع محلی از منافع اقتصادی گردشگری را فراهم آورد. از این منظر، سرمایه‌گذاری در گردشگری تنها به ساخت تأسیسات محدود نمی‌شود، بلکه می‌تواند بستری برای رونق کسب‌وکارهای مرتبط و تقویت فعالیت‌های اقتصادی در مناطق مختلف استان باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز در پایان گفت: حرکت به سمت گردشگری پایدار و تقویت زیرساخت‌های مورد نیاز آن، مستلزم توجه هم‌زمان به ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری، توسعه خدمات و ایجاد زمینه مناسب برای حضور گردشگران است؛ رویکردی که می‌تواند جایگاه گردشگری را در اقتصاد استان ارتقا دهد.

زینالی تأکید کرد: تبدیل البرز از یک معبر ترانزیتی به مقصدی ماندگار و پررونق برای گردشگری، نیازمند تداوم روند جذب سرمایه‌گذاری و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه تأسیسات و خدمات گردشگری است؛ مسیری که در صورت تحقق، می‌تواند به رونق اقتصادی استان و ایجاد فرصت‌های شغلی بیشتر برای جوانان بومی کمک کند.

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