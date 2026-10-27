۵ آبان ۱۴۰۵ - ۰۷:۵۰

صنایع‌دستی؛ ظرفیتی برای تقویت اقتصاد خانوار در البرز

صنایع‌دستی؛ ظرفیتی برای تقویت اقتصاد خانوار در البرز

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی البرز با تأکید بر نقش صنایع‌دستی در رونق اقتصاد خرد گفت: بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به کارگاه‌های بومی و مشاغل خانگی هدایت شده است تا از ظرفیت هنرهای بومی در تقویت معیشت خانوارها حمایت شود.

به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی در تشریح ظرفیت‌های اقتصادی صنایع‌دستی استان البرز اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی از ظرفیت اقتصادی استان است که می‌تواند با تکیه بر مهارت‌های بومی، خلاقیت هنرمندان و توان تولید خانوارها، زمینه ارزش‌آفرینی و تقویت اقتصاد درون‌زا را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: بخش مهمی از ظرفیت صنایع‌دستی در کارگاه‌های کوچک، مشاغل خانگی و فعالیت هنرمندانی شکل می‌گیرد که با اتکا به دانش، تجربه و مهارت خود، محصولات متنوعی تولید می‌کنند. از این منظر، حمایت از صنایع‌دستی علاوه بر کمک به استمرار تولید، می‌تواند در تقویت معیشت خانواده‌ها و ایجاد زمینه فعالیت اقتصادی برای گروه‌های مختلف جامعه نیز نقش‌آفرین باشد.

او گفت: در همین راستا، بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و سرمایه در گردش به کارگاه‌های بومی و مشاغل خانگی هدایت شده است. این حمایت‌ها با هدف کمک به فعالان این حوزه و فراهم کردن زمینه ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای خرد دنبال شده است.

این مسئول توضیح داد: بانوان سرپرست خانوار، جوانان خلاق و استادکاران پیشکسوت از جمله گروه‌هایی هستند که ظرفیت و توانمندی آن‌ها در عرصه صنایع‌دستی می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان کمک کند. توجه به این ظرفیت‌ها، علاوه بر فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از مهارت‌های فردی، به حفظ و استمرار هنرهای بومی نیز کمک می‌کند.

زینالی با بیان اینکه پیوند میان هنر و اقتصاد یکی از ویژگی‌های مهم صنایع‌دستی است، افزود: در این حوزه، مهارت و خلاقیت هنرمند زمانی به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود که امکان تولید و عرضه محصول و تداوم فعالیت حرفه‌ای برای او فراهم باشد. ازاین‌رو، پشتیبانی مالی از کارگاه‌ها و مشاغل خانگی را باید یکی از زمینه‌های حمایت از چرخه تولید صنایع‌دستی دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز تصریح کرد: صنایع‌دستی ظرفیت آن را دارد که ضمن پاسداشت میراث فرهنگی و هنری، به تقویت اقتصاد خرد و افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها کمک کند. توجه هم‌زمان به جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی این حوزه، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان بومی را فراهم می‌کند.

او در پایان گفت: صنایع‌دستی زمانی می‌تواند جایگاه شایسته خود را در اقتصاد استان پیدا کند که هنر و مهارت هنرمندان در کنار حمایت از تولید و تقویت کسب‌وکارهای خرد مورد توجه قرار گیرد؛ رویکردی که می‌تواند میان صیانت از میراث هنری، ارزش‌آفرینی اقتصادی و توانمندسازی خانوارها پیوند برقرار کند.

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کد خبر 1405080500301
الناز دادمهر
دبیر محمد آوخ

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