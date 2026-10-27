به گزارش خبرنگار میراث آریا، نادر زینالی در تشریح ظرفیت‌های اقتصادی صنایع‌دستی استان البرز اظهار کرد: صنایع‌دستی بخشی از ظرفیت اقتصادی استان است که می‌تواند با تکیه بر مهارت‌های بومی، خلاقیت هنرمندان و توان تولید خانوارها، زمینه ارزش‌آفرینی و تقویت اقتصاد درون‌زا را فراهم کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز، افزود: بخش مهمی از ظرفیت صنایع‌دستی در کارگاه‌های کوچک، مشاغل خانگی و فعالیت هنرمندانی شکل می‌گیرد که با اتکا به دانش، تجربه و مهارت خود، محصولات متنوعی تولید می‌کنند. از این منظر، حمایت از صنایع‌دستی علاوه بر کمک به استمرار تولید، می‌تواند در تقویت معیشت خانواده‌ها و ایجاد زمینه فعالیت اقتصادی برای گروه‌های مختلف جامعه نیز نقش‌آفرین باشد.

او گفت: در همین راستا، بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال تسهیلات و سرمایه در گردش به کارگاه‌های بومی و مشاغل خانگی هدایت شده است. این حمایت‌ها با هدف کمک به فعالان این حوزه و فراهم کردن زمینه ادامه فعالیت واحدهای تولیدی و کسب‌وکارهای خرد دنبال شده است.

این مسئول توضیح داد: بانوان سرپرست خانوار، جوانان خلاق و استادکاران پیشکسوت از جمله گروه‌هایی هستند که ظرفیت و توانمندی آن‌ها در عرصه صنایع‌دستی می‌تواند به توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان کمک کند. توجه به این ظرفیت‌ها، علاوه بر فراهم کردن زمینه بهره‌گیری از مهارت‌های فردی، به حفظ و استمرار هنرهای بومی نیز کمک می‌کند.

زینالی با بیان اینکه پیوند میان هنر و اقتصاد یکی از ویژگی‌های مهم صنایع‌دستی است، افزود: در این حوزه، مهارت و خلاقیت هنرمند زمانی به ارزش اقتصادی تبدیل می‌شود که امکان تولید و عرضه محصول و تداوم فعالیت حرفه‌ای برای او فراهم باشد. ازاین‌رو، پشتیبانی مالی از کارگاه‌ها و مشاغل خانگی را باید یکی از زمینه‌های حمایت از چرخه تولید صنایع‌دستی دانست.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان البرز تصریح کرد: صنایع‌دستی ظرفیت آن را دارد که ضمن پاسداشت میراث فرهنگی و هنری، به تقویت اقتصاد خرد و افزایش توان اقتصادی خانواده‌ها کمک کند. توجه هم‌زمان به جنبه‌های فرهنگی و اقتصادی این حوزه، زمینه بهره‌گیری مؤثرتر از توانمندی هنرمندان و تولیدکنندگان بومی را فراهم می‌کند.

او در پایان گفت: صنایع‌دستی زمانی می‌تواند جایگاه شایسته خود را در اقتصاد استان پیدا کند که هنر و مهارت هنرمندان در کنار حمایت از تولید و تقویت کسب‌وکارهای خرد مورد توجه قرار گیرد؛ رویکردی که می‌تواند میان صیانت از میراث هنری، ارزش‌آفرینی اقتصادی و توانمندسازی خانوارها پیوند برقرار کند.

انتهای پیام/