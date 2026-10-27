بلخ؛ موضوع میراث مشترک فرهنگی ایران و افغانستان

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، نودوچهارمین شب ایران با موضوع تاریخ، هویت فرهنگی و جایگاه تمدنی بلخ و با هدف بررسی پیوندهای تاریخی و فرهنگی ایران و افغانستان، سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در فرهنگسرای اندیشه تهران برگزار می‌شود.

بلخ، از کانون‌های مهم فرهنگ و تمدن منطقه در گذر قرن‌ها، با تاریخ، ادبیات، هنر و زبان فارسی پیوندی دیرینه دارد. این شهر تاریخی در شکل‌گیری و گسترش میراث فرهنگی و ادبی فارسی نقش داشته و همچنان یکی از نقاط مهم در حافظه تاریخی و فرهنگی مردمان ایران و افغانستان به شمار می‌رود.

در این نشست، جمشید ایرانی، مدیر اندیشکده حکمرانی ایرانی بر مبنای حکمت خسروانی؛ امید محمدی، کارشناس ارشد تاریخ و تمدن ملل اسلامی؛ دکتر یعقوب یسنا، استاد ادبیات فارسی دری و استاد پیشین دانشگاه البیرونی؛ و رشاد پویا، فعال فرهنگی و آگاه به امور بین‌الملل، به بررسی ابعاد مختلف تاریخ و فرهنگ بلخ می‌پردازند.

دبیری این نشست را محمدرضا وحدتی بر عهده دارد. او با اشاره به اهداف برگزاری این برنامه گفت: این نشست فرصتی برای بازخوانی تاریخ بلخ، شناخت ریشه‌های مشترک فرهنگی و زبانی و تأمل در جایگاه این شهر در حافظه تاریخی و ادبی مردمان منطقه است؛ شهری که نام آن با بزرگان ادب فارسی و میراثی فراتر از مرزهای جغرافیایی پیوند خورده است.

نودوچهارمین شب ایران از ساعت ۱۴ تا ۱۷ روز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ در فرهنگسرای اندیشه، واقع در خیابان شریعتی، نرسیده به پل سیدخندان، بوستان اندیشه برگزار خواهد شد.

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