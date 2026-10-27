به گزارش میراث آریا، بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های همدیدی و آینده‌نگری، امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه در برخی مناطق گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شمالی خراسان رضوی، نیمه شمالی سمنان، هرمزگان، کرمان، مرکز و ارتفاعات سیستان و بلوچستان، افزایش ابر، رگبار، رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود.

این وضعیت روز چهارشنبه ۶ آبان ماه در برخی مناطق جنوب شرق، شرق و نوار غربی کشور؛ روز پنجشنبه ۷ و جمعه ۸ آبان ماه در برخی مناطق شمال غرب، غرب، جنوب غرب، سواحل دریای خزر و دامنه‌های جنوبی البرز، و روز شنبه ۹ آبان ماه در برخی نقاط شمال شرق، جنوب غرب و استان‌های ساحلی دریای خزر رخ خواهد داد. همچنین در ارتفاعات زاگرس مرکزی و البرز مرکزی، بارش برف انتظار می‌رود.

بر اساس این گزارش، روز چهارشنبه ۶ در نوار شرقی و روز پنجشنبه ۷ آبان ماه در برخی مناطق غرب، جنوب، مرکز و استان‌های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز، افزایش سرعت وزش باد و در برخی نقاط خیزش گردوخاک پیش‌بینی می‌شود.

همچنین آب‌های شرق خلیج فارس امروز سه شنبه ۷ آبان ماه مواج است.

امروز سه شنبه ۵ آبان ماه آسمان تهران صاف تا کمی ابری، در بعدازظهر افزایش ابر و افزایش باد گاهی بارش پراکنده است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۳ و کمینه دمای آن به ۱۵ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.

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