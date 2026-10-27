به گزارش خبرنگار میراث ‌آریا، مهدی احمدی با اعلام خبر آغاز فصل تازه‌ای از عملیات مرمت و احیا تیمچه تاریخی علیخان شهرستان کوهبنان با تخصیص بیش از ۵ میلیارد ریال از محل اعبارات استانی افزود: در این مرحله، مجموعه‌ای از اقدامات تخصصی شامل دیوارچینی بخش‌های تخریب‌شده، استحکام‌بخشی سازه‌ای، اجرای سقف و مرمت قسمت‌های آسیب‌دیده بنا در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس میراث‌فرهنگی کوهبنان با اشاره به اجرای مرمت این اثر در چند مرحله تصریح کرد: هدف از تداوم عملیات ساماندهی و مرمت تیمچه تاریخی علیخان، حفاظت از این بنای ارزشمند تاریخی و فراهم‌کردن زمینه بهره‌برداری فرهنگی و گردشگری از آن است و تلاش می‌شود ضمن حفظ اصالت معماری و ویژگی‌های تاریخی تیمچه، زمینه احیا ظرفیت‌های این مجموعه و نقش‌آفرینی آن در رونق گردشگری شهرستان فراهم شود.

او با بیان اینکه تیمچه علیخان از بناهای به‌جامانده از دوره قاجار در کوهبنان است، گفت: این بنای تاریخی در خیابان آیت‌الله طالقانی شهر قرار دارد و در گذشته بخشی از بازار قدیم کوهبنان و محل تجارت و تبادل فرهنگی میان مردم منطقه بوده، تیمچه علیخان با ساختاری خشتی و آجری و پلان مستطیل‌شکل، در دو سوی راسته اصلی خود حجره‌هایی با کاربری‌های گوناگون از جمله کوزه‌فروشی، نانوایی، کفاشی، عطاری و رنگرزی داشته، ویژگی‌هایی که بازتاب‌دهنده بخشی از حیات اقتصادی و اجتماعی کوهبنان در گذشته است.

احمدی در پایان خاطرنشان کرد: مرمت این بنای تاریخی در سال‌های اخیر با اجرای فازهای مختلف و بهره‌گیری از اعتبارات ملی و استانی دنبال شده است و تداوم این اقدامات، افزون بر حفاظت از ارزش‌های معماری و تاریخی تیمچه علیخان، می‌تواند در احیا بافت تاریخی شهر، تکمیل ظرفیت‌های گردشگری کوهبنان و افزایش زمینه جذب گردشگران به این شهرستان نقش موثری داشته باشد.

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