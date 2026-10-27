به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، حیدر صادقی روز سه‌شنبه پنجم مردادماه جاری گفت: استفاده از پوشش بتنی در بخش‌هایی از بافت سنگی پل زمان‌خان سامان با هدف جلوگیری از نفوذ رطوبت و تداوم تخریب، پس از بررسی‌های تخصصی انجام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری افزود: پل تاریخی زمان‌خان در سال‌های گذشته به‌علت جریان آب، شرایط هیدرولیکی و ویژگی‌های بافت سنگی در معرض فرسایش و آسیب قرار گرفته بود؛ از همین رو، مطالعات آسیب‌شناسی و تهیه طرح مرمت آن از سال گذشته با استفاده از اعتبارات ملی و منابع مسئولیت اجتماعی و با کارفرمایی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری از طریق دانشگاه اصفهان پیگیری شد.

صادقی تصریح کرد: پس از تهیه طرح مرمت، این طرح در شورای فنی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری و سپس در شورای فنی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به تصویب رسید و عملیات اجرایی آن امسال با انعقاد قرارداد با پیمانکار بخش خصوصی آغاز شد.

او با اشاره به انعقاد قرارداد مرمت پل زمان‌خان در اردی‌بهشت‌ماه امسال یادآور شد: به‌علت بالا بودن سطح آب و فراهم نبودن امکان مهار جریان آب، عملیات اجرایی در مقطعی متوقف شد اما با کاهش سطح آب از اوایل پاییز، فعالیت‌های مرمتی دوباره از سر گرفته شد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری اعتبار پیش‌بینی شده برای اجرای این طرح را حدود ۸۰ میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: این اعتبار قرار است از محل منابع مسئولیت اجتماعی شرکت نفت تأمین شود.

او گفت: پیش‌بینی می‌شود بخش‌های تعریف شده در قرارداد اولیه در یک تا یک‌ونیم ماه آینده به پایان برسد؛ البته بررسی‌های کارشناسی همچنان ادامه دارد و در صورت مشخص شدن ضرورت اجرای بخش‌های تکمیلی، مدت اجرای پروژه ممکن است افزایش یابد.

صادقی درباره وضعیت بافت سنگی پل زمان‌خان سامان تأکید کرد: بررسی‌های انجام شده از سوی دانشگاه اصفهان نشان می‌دهد سنگ‌های بخش میانی دهانه پل و قسمت‌های پیرامونی آن به‌علت ویژگی‌های کانی‌شناختی و قرار گرفتن در معرض آب و رطوبت، دچار هوازدگی و تخریب گسترده شده‌اند.

او افزود: این موضوع بیشتر به‌علت جنس و ساختار و فرآیند تشکیل سنگ در طول میلیون‌ها سال گذشته بوده و براساس مطالعه انجام شده نوع سنگ آذرین به‌شدت هوازده شیمیایی اعلام شده است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: لایه‌لایه بودن بافت سنگ و وجود کانی‌هایی مانند پیریت یا کانی‌های مشابه، از عوامل آسیب‌پذیری این بخش از پل است؛ به‌طوری که وجود کانی‌های گوگرددار در مجاورت آب و رطوبت می‌تواند به شکل‌گیری ترکیبات اسیدی از جمله اسید سولفوریک و تشدید فرسایش سنگ منجر شود.

او یادآور شد: این آسیب‌ها فقط مربوط به دوران معاصر نیست و ویژگی‌های ساختاری و کانی‌شناختی سنگ در آسیب‌پذیری آن نقش داشته و بافت سنگ در گذر زمان از درون دچار هوازدگی و لایه‌لایه‌شدگی شده است.

صادقی درباره استفاده از پوشش بتنی در بخش‌هایی از پل زمان‌خان اضافه کرد: متخصصان حوزه مکانیک سنگ، مرمت و هیدرولوژی وضعیت این بخش را بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که سنگ آسیب‌دیده قابلیت استحکام‌بخشی به روش‌های معمول را ندارد؛ بنابراین برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و تأثیر مستقیم ضربات جریان آب، استفاده از روش ترکیبی تزریق و پوشش بتنی به‌عنوان راهکار حفاظتی انتخاب شد.

او گفت: هدف از این اقدام، جلوگیری از ادامه تخریب بافت سنگی و حفاظت از بخش‌های آسیب‌پذیر پل زمان‌خان است و ضرورت دارد دلایل فنی و کارشناسی انتخاب این روش برای افکار عمومی تبیین شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی چهارمحال و بختیاری به اجرای عملیات مرمت پل زمان‌خان سامان از سوی پیمانکار بخش خصوصی اشاره و تأکید کرد: این پروژه زیر نظر اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اجرا و نظارت بر روند اجرای آن از طریق ناظر مقیم پروژه و نظارت عالیه این اداره‌کل انجام می‌شود.

صادقی با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی کارشناسی درباره اقدامات حفاظتی انجام شده پل زمانخان با هدف آگاهی و آشنایی مردم و رسانه‌ها با دلایل فنی استفاده از روش‌های مرمت افزود: در این صورت مردم، اقدامات انجام شده برای جلوگیری از تخریب بیشتر اثر تاریخی را درک می‌کنند.

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