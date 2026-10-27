عثمان سالاری در گفت‌وگو با خبرنگار میراث‌آریا، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده هنر- صنعت فرت‌بافی در شرق خراسان رضوی اظهار کرد: فرت‌بافی از هنرهای اصیل و ریشه‌دار منطقه است که علاوه بر برخورداری از ارزش‌های فرهنگی و هویتی، ظرفیت قابل‌توجهی برای ایجاد اشتغال، رونق اقتصادی و توسعه صنایع‌دستی دارد.

او افزود: با توجه به ایجاد مناطق ملی فرت‌بافی در پشته تایباد و بزد تربت‌جام، ضروری است حداکثر توان کارشناسی و اجرایی برای توسعه اصولی این هنر- صنعت به کار گرفته شود و برنامه‌ها بر اساس مطالعات علمی، نیازهای فعالان و ظرفیت‌های واقعی منطقه تدوین و اجرا شود.

نماینده مردم تربت‌جام، تایباد، باخرز و صالح‌آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود بیش از سه‌هزار دستگاه فرت‌بافی در این مناطق بیان کرد: این ظرفیت گسترده نشان‌دهنده جایگاه ویژه فرت‌بافی در اقتصاد و فرهنگ منطقه است و می‌تواند با حمایت مناسب، زمینه‌ساز تقویت مشاغل بومی و افزایش درآمد خانوارهای فعال در این حوزه باشد.

سالاری ادامه داد: در حال حاضر، ثبت‌نام از فعالان و متقاضیان با هدف بهسازی دستگاه‌های فرت‌بافی در فرمانداری‌های تربت‌جام و تایباد آغاز شده است که می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت تولید و بهبود شرایط فعالیت بافندگان باشد.

او با تأکید بر نقش محوری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خراسان رضوی در سامان‌دهی و توسعه این حوزه تصریح کرد: انتظار می‌رود با تدوین برنامه‌ای دقیق و مدون، زمینه برای حمایت هدفمند از بافندگان، نوسازی تجهیزات، ارتقای کیفیت محصولات، توسعه بازار فروش و معرفی هرچه بهتر این هنر اصیل فراهم شود.

نماینده مجلس شورای اسلامی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق اهداف توسعه‌ای مناطق ملی فرت‌بافی تأکید کرد و گفت: توسعه این هنر- صنعت نیازمند رویکردی جامع است؛ رویکردی که در کنار صیانت از اصالت‌های فرهنگی، به بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان و افزایش توان رقابتی محصولات تولیدی نیز توجه داشته باشد.

او در پایان خاطرنشان کرد: فرت‌بافی بخشی از میراث فرهنگی ارزشمند شرق خراسان رضوی است و با برنامه‌ریزی اصولی، حمایت مستمر و ایجاد پیوند مؤثر میان صنایع‌دستی و گردشگری می‌توان زمینه را برای معرفی گسترده‌تر این هنر، افزایش فرصت‌های اشتغال و تقویت جایگاه آن در اقتصاد منطقه فراهم کرد.

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