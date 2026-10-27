زرین دستان؛ گامی مهم در توسعه آموزش صنایع دستی و هنرهای سنتی کشور

به گزارش خبرنگار میراث آریا، ابراهیم عبدالله‌زاده امروز ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ گفت: در راستای توسعه آموزش‌های تخصصی صنایع دستی و هنرهای سنتی، با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر مجموعه خانه صنایع دستی میراث زرین دستان پارس با مدیریت فرزانه کریمی و همکاری و همراهی اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا، مجوز رسمی فعالیت آموزشگاه صنایع‌دستی و هنرهای سنتی این مجموعه صادر شد.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا افزود: بر اساس اطلاعات اعلام‌شده، زرین دستان با دریافت این مجوز، به‌عنوان دومین آموزشگاه دارای مجوز مربوطه در جنوب کشور و دوازدهمین آموزشگاه در سطح ایران، به جمع مراکز رسمی آموزش تخصصی هنرهای سنتی پیوسته است؛ رویدادی که می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای سطح مهارت‌آموزی و گسترش آموزش‌های کاربردی در حوزه صنایع دستی باشد.

عبدالله‌زاده با اشاره به اهمیت آموزش در حفظ و احیای میراث هنری کشور بیان کرد: توسعه مراکز آموزشی تخصصی، نقش مهمی در انتقال دانش و تجربه استادکاران به نسل جوان، شناسایی استعدادهای هنری و فراهم‌کردن زمینه فعالیت حرفه‌ای هنرجویان دارد. همچنین آموزش هدفمند می‌تواند به تقویت تولیدات بومی، افزایش ظرفیت‌های اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در این حوزه کمک کند.

اوادامه داد: فراهم‌شدن زمینه‌های مناسب برای آموزش صنایع‌دستی، به‌ویژه برای بانوان، می‌تواند نقش مؤثری در توانمندسازی اقتصادی، توسعه مشاغل خانگی و گسترش کسب‌وکارهای مبتنی بر هنرهای سنتی ایفا کند.

مسئول اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان فسا در پایان، صدور این مجوز را فرصتی ارزشمند برای تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهرستان فسا دانست و ابراز امیدواری کرد با استمرار همکاری میان مجموعه‌های آموزشی و دستگاه‌های مسئول، شاهد گسترش آموزش‌های تخصصی، حمایت از هنرمندان و رونق تولید و اشتغال در حوزه صنایع دستی باشیم.

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