به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران، با هدف بررسی مشکلات واحدهای تولیدی آسیب‌دیده از جنگ رمضان و پیگیری مصوبات کمیته تخصصی، روز یکشنبه سوم آبان‌ماه ۱۴۰۵، به ریاست حشمت الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری تهران و با حضور مهدی سیجانی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران، دکتر سیدحسین میرابراهیمی، معاون دادستانی استان تهران و سایر اعضای کارگروه، در سالن جلسات اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان تهران برگزار شد.

علی مستوفیان، معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران، با اشاره به اهمیت حمایت از سرمایه‌گذاران حوزه گردشگری، اظهار کرد: بررسی مسائل و مشکلات طرح‌های گردشگری و پیگیری درخواست‌های سرمایه‌گذاران با هدف رفع موانع اجرایی، تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و فراهم‌سازی زمینه فعالیت مؤثرتر این طرح‌ها، از موضوعات مهم مطرح‌شده در این نشست بود.

وی افزود: در این جلسه، درخواست‌ها و مسائل مربوط به مجتمع گردشگری سیب‌لند، هتل اسپیناس پالاس و مجتمع گردشگری سلامت اکوبابا در چارچوب مصوبات کمیته تخصصی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مسئول مورد بررسی قرار گرفت و پس از بررسی موانع و مسائل مطرح‌شده، درخواست‌های مربوطه در چارچوب ضوابط و اختیارات قانونی مورد موافقت قرار گرفت.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان تهران ادامه داد: تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نهادهای مسئول، نقش مهمی در تسهیل فرآیند سرمایه‌گذاری، کاهش موانع اداری و حمایت از اجرای طرح‌های گردشگری دارد و پیگیری این موضوعات می‌تواند زمینه‌ساز تقویت زیرساخت‌های گردشگری و رونق فعالیت‌های اقتصادی در استان تهران باشد.

کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران با مشارکت دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، به‌منظور بررسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، هماهنگی برای رفع موانع قانونی و اجرایی و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و سرمایه‌گذاری تشکیل می‌شود.

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