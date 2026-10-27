ضرورت تقویت تعامل با کسبه بازارهای تاریخی میدان امام(ره) اصفهان باهدف حفاظت

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه ۴ آبان ماه، مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان با هیئت‌امنای این میدان تاریخی دیدار و در نشست مشترکی، موضوعاتی همچون انتخاب نمایندگان کسبه در راسته‌های مختلف بازار تاریخی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) باهدف تقویت هماهنگی، تعامل و مشارکت بازاریان در امور مرتبط با این مجموعه جهانی، مطرح و بررسی شد.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) با اشاره به اهمیت تعامل مستمر با کسبه و فعالان اقتصادی مستقر در محدوده این مجموعه تاریخی و جهانی، گفت: انتخاب نمایندگان هر راسته، زمینه ارتباط مستقیم‌تر میان پایگاه و بازاریان را فراهم می‌کند و می‌تواند در پیگیری مسائل، انتقال درخواست‌ها و هماهنگی در اجرای برنامه‌های حفاظتی، مرمتی و ساماندهی مجموعه مؤثر باشد.

جواد رحمتی ادامه داد: بر اساس توافق انجام‌شده، نمایندگان کسبه در محدوده‌های مختلف میدان امام(ره)(نقش‌جهان) به تفکیک: نماینده کسبه حدفاصل عمارت عالی‌قاپو تا خیابان سپه، نماینده کسبه حدفاصل مسجد شیخ لطف‌الله تا خیابان حافظ (معروف به بازار آهنگرها)، نماینده کسبه حدفاصل بازار مسجد جامع عباسی تا مسجد شیخ لطف‌الله، نماینده کسبه حدفاصل بازار مسجد جامع عباسی تا عمارت عالی‌قاپو و نماینده کسبه حدفاصل خیابان سپه، سردر قیصریه تا خیابان حافظ، انتخاب و معرفی شدند.

او با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان پایگاه، هیئت‌امنا و کسبه بازار، افزود: حفاظت از ارزش‌های تاریخی و فرهنگی این مجموعه جهانی، در کنار رونق فعالیت‌های اقتصادی و حفظ پویایی بازارهای تاریخی، مستلزم همکاری و مشارکت همه ذی‌نفعان است. با توجه به وجود بیش از ۴۵۰ واحد تجاری در عرصه میدان و اینکه بخش عمده‌ای از این عرصه در اختیار بازاریان قرار دارد، تعامل سازنده با کسبه می‌تواند نقش مهمی در تضمین حفاظت و صیانت از بازارهای تاریخی میدان ایفا کند.

مدیر پایگاه جهانی میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان ابراز امیدواری کرد با شکل‌گیری این سازوکار ارتباطی، روند رسیدگی به مسائل کسبه تسهیل شود و زمینه تعامل سازنده‌تر به‌منظور حفظ و صیانت از میراث ارزشمند میدان امام(ره)(نقش‌جهان) اصفهان فراهم شود.

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