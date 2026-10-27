به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز دوشنبه چهارم آبان ماه، نشست بررسی راهکارهای تجهیز و پویاسازی موزه مفاخر اردکان، با حضور سرپرست اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان اردکان، مدیرعامل مؤسسه فرهنگی هنری افق کویر، معاون شهردار اردکان، مدیر پایگاه پژوهشی بافت تاریخی اردکان و مدیر موزه مفاخر اردکان برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای ارتقای محتوای موزه و افزایش جذابیت آن برای بازدیدکنندگان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و حاضران بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین و ابزارهای دیجیتال برای معرفی مؤثرتر مشاهیر و مفاخر شهرستان تأکید کردند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده، استفاده از مستندات، تصاویر و اطلاعات موجود برای تولید پوسترهای معرفی مفاخر و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی برای تهیه فیلم‌های کوتاه و محتوای تصویری با هدف نمایش به بازدیدکنندگان، ازجمله راهکارهای پیشنهادی برای به‌روزرسانی شیوه معرفی شخصیت‌های برجسته اردکان بود.

موزه مفاخر اردکان با گردآوری اطلاعات بیش از ۵۰ تن از مشاهیر و مفاخر این شهرستان، ظرفیت ارزشمندی برای معرفی سرمایه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی منطقه و انتقال میراث فکری و فرهنگی این سرزمین به نسل امروز و بازدیدکنندگان دارد.

استفاده از ابزارهای نوین در معرفی این شخصیت‌ها می‌تواند به افزایش جذابیت محتوای موزه و ایجاد ارتباط مؤثرتر میان مخاطبان و میراث فرهنگی و تاریخی شهرستان کمک کند.

در بخش دیگری از این نشست، موضوع رونق‌بخشی به موزه دژُگ اردکان نیز مطرح شد و حاضران ضمن بررسی راهکارهای افزایش جذابیت و بهبود وضعیت این موزه، درباره اقدامات لازم در این زمینه به بحث و تبادل‌نظر پرداختند و تصمیماتی اتخاذ شد.

توجه به ظرفیت فناوری‌های نوین در معرفی مفاخر و توسعه شیوه‌های نوین روایتگری در موزه‌ها، می‌تواند زمینه‌ساز ارتقای کیفیت بازدید، تقویت هویت فرهنگی و معرفی شایسته‌تر سرمایه‌های انسانی و تاریخی شهرستان اردکان باشد.

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