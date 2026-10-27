به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ مجتبی محمدی در گفت‌وگوی تلویزیونی با خبرگزاری صداوسیما، به تشریح جایگاه و اهمیت تاریخی خلیج‌فارس و نقش آن در شکل‌گیری و تداوم تمدن دریایی ایران پرداخت.

کارشناس اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر با اشاره به پیشینه دیرینه حضور و نقش‌آفرینی ایرانیان در خلیج‌فارس، حفاظت از میراث ملموس و ناملموس این پهنه آبی را از مهم‌ترین زمینه‌های صیانت از هویت تاریخی و فرهنگی منطقه برشمرد و بر اهمیت معرفی آثار تاریخی، محوطه‌های باستانی، سنت‌های دریانوردی و میراث فرهنگی مرتبط با زندگی ساحل‌نشینان تأکید کرد.

او با اشاره به ظرفیت‌های موزه‌ای ایجادشده در استان بوشهر، موزه منطقه‌ای خلیج‌فارس، موزه تاریخ پزشکی خلیج‌فارس، موزه تجارت دریایی، موزه مردم‌شناسی، موزه شهید رئیسعلی دلواری و موزه سیراف پارس را از جمله ظرفیت‌های مهم برای معرفی ابعاد مختلف تاریخ و تمدن این منطقه دانست.

محمدی افزود: این موزه‌ها با گردآوری، نگهداری و معرفی آثار و روایت‌های تاریخی، زمینه آشنایی بیشتر نسل امروز و گردشگران با پیشینه دریانوردی، تجارت دریایی، فرهنگ بومی و نقش ایرانیان در خلیج‌فارس را فراهم کرده‌اند.

کارشناس میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان بوشهر همچنین بر اهمیت تداوم حفاظت و احیای آثار تاریخی و میراث ناملموس منطقه و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی و موزه‌ای برای انتقال این میراث ارزشمند به نسل‌های آینده تأکید کرد.

این گفت‌وگوی تلویزیونی در راستای معرفی جایگاه تاریخی و فرهنگی خلیج‌فارس و تبیین اقدامات و ظرفیت‌های موجود برای پاسداشت میراث ارزشمند این پهنه آبی انجام شد.

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