بررسی پرونده کشف اشیای تاریخی در دیدار نماینده مجلس خبرگان رهبری با مدیرکل میراث فرهنگی کهگیلویه و بویراحمد + تصاویر

به گزارش خبرنگار میراث آریا، در پی مراجعه شاکی یک پرونده مربوط به حوزه اشیای تاریخی و فرهنگی به محضر آیت‌الله سید شرف‌الدین ملک‌حسینی نماینده مردم استان کهگیلویه و بویراحمد در مجلس خبرگان رهبری و طرح مسائل پیرامون نحوه اجرای حکم قضایی، نشستی با حضور سید مجتبی امیرحسینی مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این استان و نماینده حقوقی این دستگاه برگزار شد.

در این دیدار، شاکی پرونده نظرات و دغدغه‌های خود را در خصوص حکم صادره و نحوه اجرای آن مطرح کرد و در ادامه، شرح ماوقع و جزئیات پرونده از سوی مدیرکل میراث فرهنگی و نماینده حقوقی این استان تشریح شد.

این پرونده مربوط به دادنامه‌ای است که در سال ۱۳۹۲ صادر شده و در سال ۱۴۰۴ نیز روند اجرای حکم کیفری آن با حضور عوامل میراث فرهنگی و بر اساس ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی پیگیری و به مرحله اجرا درآمده است.

حضرت آیت‌الله ملک‌حسینی پس از فراخواندن مدیرکل میراث فرهنگی و نماینده حقوقی این دستگاه و پس از ملاحظه و بررسی دقیق دادنامه، نحوه اجرای حکم و تکلیف قانونی محول‌شده به اداره‌کل میراث فرهنگی را مورد ارزیابی قرار دادند و فرمودند: اداره‌کل میراث فرهنگی استان وظیفه قانونی خود را به طور دقیق انجام داده است.

این نشست و بررسی دقیق اسناد و احکام قضایی، بار دیگر بر صیانت از قوانین حوزه میراث فرهنگی و عملکرد قانون‌مند دستگاه‌های متولی در صیانت از آثار تاریخی و فرهنگی استان تاکید کرد.

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