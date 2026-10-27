پیشنهاد احداث بوستان بزرگ گردشگری خانواده در یزد

بی‌بی فاطمه حقیرالسادات در گفت‌وگو با خبرنگار میراث آریا با اشاره به افتتاح بوستان بانوان حضرت معصومه (س) در یزد اظهار کرد: افتتاح این مجموعه با وسعت ۱۳ هکتار، ظرفیت ارزشمندی برای بانوان و دختران یزدی فراهم می‌کند تا در فضایی امن و مناسب از امکانات ورزشی، تفریحی و فرهنگی بهره‌مند شوند و اوقات فراغت خود را به شکل مطلوب‌تری سپری کنند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های این بوستان افزود: با توجه به گستردگی مجموعه، توسعه امکانات ورزشی و پیش‌بینی فضاهایی برای رشته‌های مختلف ورزشی انفرادی و همگانی می‌تواند زمینه بهره‌مندی بانوان با علایق و سلایق متفاوت را فراهم کند. همچنین توجه به بازی‌های فکری، اجرای تئاتر ویژه دختران، گروه‌های سرود و برنامه‌های متنوع فرهنگی می‌تواند به افزایش پویایی و جذابیت این مجموعه کمک کند.

او با اشاره به اهمیت گردشگری خانواده محور بیان کرد: هدف از توسعه این نوع گردشگری، فراهم کردن فضاهایی مناسب است تا اعضای خانواده، شامل پدر، مادر و فرزندان، بتوانند در محیطی امن و آرام در کنار یکدیگر اوقات فراغت خود را سپری کنند و از تفریحات سالم بهره‌مند شوند.

حقیرالسادات ادامه داد: بوستان حضرت معصومه (س) فضایی ویژه بانوان و دختران است و در کنار چنین مجموعه‌هایی، می‌توان احداث بوستانی بزرگ با امکانات متنوع تفریحی، رفاهی، فرهنگی و گردشگری برای استفاده خانواده‌ها را نیز در برنامه‌ریزی آینده شهر یزد مورد توجه قرار داد؛ مجموعه‌ای که زمینه حضور و تفریح مشترک اعضای خانواده را فراهم کند.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های مرتبط برای تحقق این پیشنهاد تصریح کرد: کمیسیون‌های گردشگری، خانواده و فرهنگی شورای اسلامی شهر، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، سازمان پارک‌ها و فضای سبز، سازمان سرمایه‌گذاری و سازمان عمران شهرداری، در کنار نهادهایی همچون اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و خیران علاقه‌مند به حوزه خانواده، می‌توانند در بررسی ابعاد مختلف این طرح مشارکت داشته باشند.

او پیشنهاد داد جلسه‌ای مشترک با حضور کمیسیون‌های مرتبط شورا، بخش‌های مختلف شهرداری و شهردار یزد برگزار شود تا موضوع احداث بوستان بزرگ گردشگری خانواده بررسی و زمینه‌های لازم برای برنامه‌ریزی و اجرای آن مشخص شود.

حقیرالسادات در پایان با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری یزد خاطرنشان کرد: توسعه گردشگری خانواده محور نیازمند برنامه‌ریزی هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف شهر است. ایجاد فضاهای مناسب برای تفریح سالم خانواده‌ها و توسعه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به ارتقای کیفیت اوقات فراغت شهروندان کمک کند و زمینه تقویت جایگاه یزد را در گردشگری خانواده محور در سطوح درون استانی، منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی فراهم آورد.

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