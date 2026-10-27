مطالعات فنی و ترافیکی تقاطع غیرهمسطح خورموج بررسی شد

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امروز سه‌شنبه ۵ آبان ۱۴۰۵ سیدامین عارف‌زاده در نشست کمیته فنی برای بررسی مطالعات ترافیکی و هیدرولوژی تقاطع غیرهمسطح شهر خورموج با کمربندی خورموج اظهار کرد: در راستای برنامه‌ریزی برای بهبود جریان ترافیکی و ایمنی مسافران و گردشگران در گلوگاه‌های مهم استان، جلسه بررسی مرحله اول قرارگیری تقاطع غیرهمسطح شهر خورموج با کمربندی خورموج با حضور مدیران و کارشناسان متخصص برگزار شد.

معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان بوشهر بیان کرد: اجرای این تقاطع غیرهمسطح، یکی از اولویت‌های اجرایی در راستای تحقق مصوبات سفر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی است که می‌تواند نقش بسزایی در تسهیل تردد و کاهش تصادفات در این منطقه ایفا کند.

در این نشست حامد پاسبانی رئیس اداره فنی و امور مهندسان مشاور، ابوالفضل بروزه رئیس اداره نظارت بر ساخت راه‌ها، فرزاد عوضی رئیس اداره املاک بانک زمین و حفاظت از اراضی، پروین زاد کارشناس اداره نظارت بر ساخت راهها، ریشهری زاده کارش اداره فنی و امور مهندسان مشاور، باقرزاده کارشناس حوزه شهرسازی، مرادزاده کارشناس حوزه املاک و همچنین مهندسین مشاور آداک تندیس ایرانیان حضور داشتند و بر ضرورت دقت در مطالعات فنی و انطباق با استانداردهای روز تأکید کردند.

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