۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

کالابرگ سه گروه پایانی شارژ شد

کالابرگ سه گروه پایانی شارژ شد

کالابرگ الکترونیک سه گروه پایانی سرپرستان خانوار که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه شارژ شد.

به گزارش میراث آریا، در ادامه اجرای طرح حمایتی دولت از معیشت خانوارها تحت عنوان کالابرگ الکترونیک، حساب سرپرستان خانواری که رقم پایانی کد ملی آن‌ها ۷، ۸ و ۹ است، امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه شارژ شد. 

حساب سرپرستان خانوارهایی که رقم انتهایی کد ملی آن‌ها ۳، ۴، ۵ و ۶ است در تاریخ ۲۵ مهرماه و خانوارهایی که رقم انتهای کدملی آن‌ها ۰، ۱ و ۲ است، ۱۵ مهرماه شارژ شد. در حال حاضر زمان‌بندی جدید شارژ کالابرگ به جای روزهای ۱۵، ۲۰ و ۲۵  هر ماه، به روزهای ۵، ۱۵ و ۲۵ هر ماه تغییر کرده و خریدها نیز در بازه‌های ۱۰ روزه توزیع می‌شود. 

این زمان‌بندی به منظور جلوگیری از ازدحام و مدیریت مراجعات در نظر گرفته شده تا به نوعی موجب توزیع متوازن مراجعات و کاهش تراکم در زمان استفاده از کالابرگ شود. اقلام مشمول طرح کالابرگ شامل ۱۱ قلم کالای اساسی از جمله گوشت قرمز، مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات، برنج، روغن، قند و شکر، حبوبات، ماکارونی و محصولات کشاورزی، میوه و تره‌بار است و محدودیتی در میزان خرید یا انتخاب نشان تجاری وجود ندارد. 

همچنین امکان خرید آبزیان از قبیل ماهی و میگو و محصولات پروتئینی نظیر بوقلمون در تعدادی از شهرها فراهم و این اقلام به سبد کالابرگ اضافه شده است.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080500320
حوریه تقدس نژاد
دبیر مریم قربانی‌نیا

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