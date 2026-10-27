۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۲۰

ساحل پارک ملی دریایی نای‌بند به صورت مکانیزه پاکسازی شد

ساحل پارک ملی دریایی نای‌بند به صورت مکانیزه پاکسازی شد

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه از پاکسازی مکانیزه سواحل چریف واقع در پارک ملی دریایی نای‌بند در جنوب استان بوشهر خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مصطفی موذنی صبح سه‌شنبه امروز ۵ آبان ۱۴۰۵ گفت: برنامه پاکسازی مستمر ساحل در پارک ملی دریایی نای بند برگزار می‌شود و این اقدام گامی مهم در راستای ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و ترویج مسئولیت‌پذیری اجتماعی و به عنوان الگویی از همزیستی مسالمت‌آمیز با طبیعت محسوب می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه افزود: در همین راستا و با برنامه های پاکسازی مستمر در سواحل پارک ملی دریایی نای بند به منظور جلوگیری از آلودگی سواحل و اثرات منفی آن اقدام مثبتی انجام شود.

او ادامه داد: این اقدام تنها محدود به پاکسازی سطحی نیست، بلکه با فراگیری و نهادینه‌سازی حفاظت از محیط زیست و تقویت روحیه مراقبت از سواحل، به دنبال ایجاد نگرش پایدار در بین شهروندان و به‌ویژه نسل‌های آینده است.

موذنی افزود: مقدار عظیمی از زباله‌های دریایی به تهدیدی جدی برای محیط زیست دریایی، حیات آبزیان و بشریت تبدیل شده است. حذف زباله‌های جامد، مواد شیمیایی متراکم و بقایای آلی است که توسط جریان آب، بازدیدکنندگان محلی یا گردشگران در ساحل یا خط ساحلی رسوب کرده‌اند که به وسیله ساحل روب وتلاش همکاران جمع آوری و از ساحل خارج می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان عسلویه اضافه کرد: در راستای اجرای مؤثر این برنامه، یک بازه زمانی خاص و پس از حضور گردشگران در ساحل برنامه پاکسازی ترتیب داده و پسماندهایی که توسط گردشگران در ساحل رها شده در طول برنامه پاکسازی جمع آوری می‌شود.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080500321
وحید امیری
دبیر مریم قربانی‌نیا

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