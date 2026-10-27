به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، مراکز فرهنگی شهرستان ابرکوه با اجرای طرح انسان دوستانه «عروسکی برای تیارا»، جلوه‌ای از پیوند هنرهای بومی، میراث فرهنگی ناملموس و مسئولیت اجتماعی را به نمایش گذاشتند.

در این طرح، اعضای دختر نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مرکز شماره ۲ ابرکوه با دوخت عروسک‌های سنتی و اصیل این شهرستان، معروف به «عارسک جلی»، تلاش کردند پیام‌آور مهر، دوستی و همبستگی برای کودکان جنگ‌زده باشند.

این اقدام فرهنگی با یاد و نام شهید دانش‌آموز یزدی، تیارا صادقی، شکل گرفت و عروسک‌های دست‌ساز دختران ابرکوهی، نمادی از همدلی و پیوند قلبی کودکان و نوجوانان با هم‌سالان خود شد؛ حرکتی که در کنار وجه انسان دوستانه، فرصتی برای معرفی یکی از جلوه‌های هنر و میراث ناملموس منطقه نیز فراهم کرد.

اجرای این طرح با حمایت حسین حاتمی، فرماندار شهرستان ابرکوه، و همراهی حامد اکرمی، پژوهشگر و احیاگر میراث ناملموس، انجام شد و دست‌ساخته‌های نوجوانان ابرکوهی در روز ۲۹ مهرماه به گلزار شهدای میناب رسید.

«عارسک جلی» به‌عنوان یکی از جلوه‌های هنر سنتی ابرکوه، در این برنامه بستری برای پیوند میان هویت بومی، خلاقیت نوجوانان و ارزش‌های انسانی شد؛ حرکتی که نشان می‌دهد هنرهای سنتی و میراث فرهنگی ناملموس، افزون بر حفظ خاطره و هویت یک سرزمین، می‌توانند زبان گویای همدلی، صلح و مهربانی میان نسل‌ها باشند.

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