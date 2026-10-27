۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۰:۵۸

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در گفت‌وگو با میراث آریا تاکید کرد:

تاریخ شفاهی، حلقه پیوند میراث‌فرهنگی با نسل‌های آینده است

تاریخ شفاهی، حلقه پیوند میراث‌فرهنگی با نسل‌های آینده است

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان با تاکید بر اهمیت تاریخ شفاهی در صیانت از داشته‌های تاریخی، فرهنگی و تمدنی گفت: تاریخ شفاهی با ثبت خاطرات، روایت‌ها و تجربه‌های زیسته مردم، علاوه بر انتقال ارزش‌های فرهنگی میان نسل‌ها، به تقویت سرمایه اجتماعی، توسعه فرهنگی و گسترش دیپلماسی فرهنگی کمک می‌کند.

سید موید محسن‌نژاد مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان در گفت‌وگو خبرنگار میراث آریا، با اشاره به جایگاه تاریخ شفاهی در شناخت ابعاد کمتر روایت‌شده از گذشته اظهار کرد: بخش مهمی از میراث تاریخی و تمدنی هر جامعه، فراتر از بناها، اشیا و اسناد مکتوب، در خاطرات، روایت‌ها، تجربه‌ها و دانشی نهفته است که در طول زندگی نسل‌های مختلف شکل گرفته و سینه‌به‌سینه انتقال یافته است.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: تاریخ شفاهی فرصتی برای ثبت این تجربه‌های ارزشمند و بازشناسی ابعاد اجتماعی، فرهنگی و انسانی تاریخ فراهم می‌کند و می‌تواند با تکمیل اطلاعات اسناد و منابع مکتوب، تصویری جامع‌تر از شیوه زندگی، آداب‌ورسوم، باورها، مشاغل، مناسبات اجتماعی و تحولات تاریخی جوامع ارائه دهد.

او با تاکید بر ضرورت ثبت روایت‌های پیش از آنکه با درگذشت نسل‌های پیشین برای همیشه از دسترس خارج شوند، بیان کرد: بسیاری از تجربه‌ها و دانسته‌های ارزشمند مردم، از جمله شیوه‌های سنتی تولید، مهارت‌های بومی، آیین‌ها، مناسک و روایت‌های مرتبط با مکان‌های تاریخی، در حافظه افراد و جوامع محلی حفظ شده‌اند و ثبت اصولی این داشته‌ها می‌تواند به مستندسازی میراث ناملموس و انتقال دقیق‌تر آن به نسل‌های آینده کمک کند.

محسن‌نژاد با اشاره به نقش تاریخ شفاهی در انتقال بین‌نسلی ارزش‌های فرهنگی تصریح کرد: هنگامی که نسل جوان با روایت زندگی و تجربه‌های نسل‌های پیشین آشنا می‌شود، زمینه درک عمیق‌تر ریشه‌های فرهنگی، شناخت هویت تاریخی و تقویت احساس تعلق به سرزمین فراهم می‌شود و این شناخت، به‌ویژه زمانی که با آموزش و مشارکت خانواده‌ها، پژوهشگران و جوامع محلی همراه باشد، می‌تواند مسئولیت‌پذیری نسل جدید در قبال حفاظت از میراث فرهنگی را افزایش دهد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان همچنین تاریخ شفاهی را یکی از ظرفیت‌های توسعه فرهنگی دانست و گفت: ثبت و بازخوانی روایت‌های محلی، زمینه شناخت تنوع فرهنگی و تقویت گفت‌وگوی میان گروه‌های اجتماعی را فراهم می‌کند، این فرآیند با فراهم‌کردن امکان دیده‌شدن تجربه‌ها و خاطرات گروه‌های مختلف، به غنای حافظه جمعی و تقویت پیوندهای اجتماعی کمک می‌کند.

او با اشاره به ارتباط تاریخ شفاهی و سرمایه اجتماعی افزود: اعتماد، حس تعلق، همبستگی و مشارکت اجتماعی از جمله مولفه‌هایی هستند که می‌توانند از مسیر شناخت مشترک گذشته و احترام به تجربه‌های جمعی تقویت شوند، توجه به روایت‌های مردم و ثبت مشارکتی روایت‌های محلی، علاوه بر حفظ بخشی از هویت تاریخی جامعه، می‌تواند زمینه تعامل بیشتر میان نهادهای فرهنگی و شهروندان را فراهم سازد.

محسن‌نژاد تاریخ شفاهی را دارای ظرفیت‌هایی فراتر از مرزهای ملی دانست و اظهار کرد: روایت‌های مستند از فرهنگ، شیوه‌های زیست، سنت‌ها و تجربه‌های تاریخی جوامع، امکان معرفی عمیق‌تر هویت فرهنگی ایران به دیگر ملت‌ها را فراهم می‌کنند، تاریخ شفاهی می‌تواند با ایجاد زمینه شناخت متقابل و گفت‌وگوی میان‌فرهنگی، به تقویت دیپلماسی فرهنگی و ارائه تصویری انسانی و مستند از ظرفیت‌های تمدنی ایران کمک کند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی کرمان با تاکید بر ضرورت سامان‌دهی فعالیت‌های مرتبط با تاریخ شفاهی خاطرنشان کرد: موفقیت این حوزه به انجام مصاحبه‌های روشمند، ثبت دقیق اطلاعات، مستندسازی منابع، آرشیو استاندارد و فراهم‌کردن امکان دسترسی پژوهشگران و علاقه‌مندان وابسته است، همچنین رعایت حقوق راویان، ثبت زمینه و زمان روایت‌ها و تطبیق اطلاعات با سایر منابع تاریخی، برای حفظ اعتبار علمی این آثار اهمیت اساسی دارد.

او در پایان تاکید کرد: تاریخ شفاهی تنها بازگویی خاطرات گذشته نیست، بلکه راهی برای شناخت بهتر جامعه امروز و انتقال تجربه‌های ارزشمند به آینده است، سرمایه‌گذاری بر ثبت و حفاظت از این روایت‌ها می‌تواند به صیانت از میراث ناملموس، تقویت هویت فرهنگی، توسعه پایدار فرهنگی و حفظ سرمایه‌های اجتماعی کمک کند.

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کد خبر 1405080500327
محمد شجاعی
دبیر محمد آوخ

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