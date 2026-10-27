میادین و فرهنگسراهای پایتخت میزبان فیلم مقاومت

به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مقاومت، علاوه بر اکران آثار این رویداد سینمایی در خانه جشنواره (پردیس سینمایی ملت)، تعدادی از فرهنگسراهای شهر تهران و میادین محل تجمع ملت مبعوث‌شده نیز میزبان آثار جشنواره نوزدهم خواهند بود.

بر این اساس، فرهنگسرای ابن سینا در منطقه ۲، فرهنگسرای ارسباران و رسانه در منطقه ۳، فرهنگسرای اشراق در منطقه ۴، فرهنگسرای فردوس در منطقه ۵، فرهنگسرای اندیشه در منطقه ۷، فرهنگسرای گلستان درمنطقه ۸، فرهنگسرای عطار و انقلاب در منطقه ۱۰، فرهنگسرای خاوران در منطقه ۱۵ و فرهنگسرای سپهبد شهید قاسم سلیمانی در منطقه۱۷، آثار بخش‌های مختلف جشنواره را روی پرده خواهند برد.

همچنین، میادین اصلی و محل تجمع‌های شبانه اهالی پایتخت همچون میادین ولیعصر(عج)، انقلاب، جمهوری، ابوذر، بریانک و هلال احمر نیز شاهد پخش آثار جشنواره نوزدهم مقاومت خواهند بود. جزئیات و زمانبندی پخش فیلم‌ها متعاقباً از سوی دبیرخانه جشنواره اعلام خواهد شد.

علاقه‌مندان برای هماهنگی برای اکران فیلم در مراکز و اماکن مشابه، می‌توانند با شماره ۰۹۱۲۵۰۸۹۵۴۹ تماس حاصل نمایند.

لازم به یادآوری است، نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد.

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