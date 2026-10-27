به گزارش خبرنگار میراث آریا ، مجید سلیمی امروز ۵ آبان ماه ۱۴۰۵، در تشریح پیشینه نمایشگاه صنایع‌دستی تخصصی حصیربافی در شهرستان مهر گفت: برگزاری این نمایشگاه در شهرستان مهر، اکنون به دومین دوره خود رسیده است. در سال‌ گذشته، شاهد بودیم که چگونه این نمایشگاه توانست پتانسیل‌های نهفته هنرمندان این رشته را شناسایی کرده و پلی میان صنعتگران حصیرباف و خریداران ایجاد کند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس ادامه داد : برگزاری این نمایشگاه در دوره پیشین نشان‌دهنده این بود که هنر حصیربافی، نه تنها یک سنت قدیمی، بلکه یک نیاز اجتماعی و اقتصادی است که با هر دوره، تکامل یافته و به بلوغ بیشتری رسیده است.

او افزود: اینکه امسال این نمایشگاه هم هم‌زمان با دهمین همایش ملی ریحانه‌النبی(س) برگزار می‌شود، نشان‌دهنده پیوند عمیق میان هنر، معنویت و فرهنگ بومی است که باعث می‌شود آثار هنرمندان مهر در بستری وسیع‌تر به نمایش درآید.

سلیمی در ادامه به گستره این هنر در جنوب ایران اشاره کرد و تصریح کرد: هنر حصیربافی در جنوب کشور، به‌ویژه در استان‌های فارس و استان‌های همسایه، ریشه‌ای عمیق و فراگیری بی‌نظیر دارد.

معاون صنایع‌دستی استان فارس با نگاهی به چشم‌انداز اقتصادی کشور تأکید کرد: در شرایط کنونی که کشور به سمت توسعه اقتصاد غیرنفتی حرکت می‌کند، صنایع‌دستی و هنرهای سنتی یکی از استراتژیک‌ترین ابزارها برای تحقق این هدف هستند. هنر حصیربافی با توجه به هزینه کم تولید و ارزش افزوده بالا، می‌تواند به طور مستقیم در اقتصاد خانواده‌های روستایی و شهری منطقه اثر بگذارد و نرخ اشتغال را افزایش دهد.

او در ادامه افزود: اگر با تدبیر و برنامه‌ریزی صحیح، این هنر را از حالت تولید سنتی خارج کرده و به سمت تولیدات صادرات‌محور ببریم، می‌توانیم شاهد جهشی در اقتصاد منطقه باشیم. جهان امروز تشنه‌ محصولاتی است که اصالت بومی داشته باشند و با محیط‌زیست سازگار باشند و حصیربافی، دقیقاً همین ویژگی‌ها را دارد. ما می‌توانیم این هنر را به گونه‌ای برندسازی کنیم که چشم دنیا به این هنر اصیل بدوزد و محصولات حصیربافی را در موزه‌ها و گالری‌های جهانی ببینیم.

سلیمی در پایان سخنان خود، بر حمایت‌های سیستمی و اجرایی تأکید کرد و گفت: ما در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس، آمادگی کامل داریم تا هرگونه حمایت لازم را برای تبدیل این هنر به یک صنعت سودآور و جهانی فراهم کنیم. از تسهیل در دسترسی به بازارهای فروش گرفته تا برگزاری دوره‌های ارتقای کیفیت و طراحی مدرن، تمام توان خود را به کار خواهیم بست تا هنرمندان احساس کنند پشتیبانی دولت و سازمان‌ها را در کنار خود دارند.

معاون صنایع‌دستی استان فارس خاطرنشان کرد: هدف ما این است که حصیربافی را از یک نمایشگاه به یک برند جهانی تبدیل کنیم تا هم شکوه تمدنی جنوب کشور حفظ شود و هم رفاه اقتصادی برای مردم منطقه به ارمغان بیاید.

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