به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، هادی حق‌پناه اظهار کرد: در راستای معرفی ظرفیت‌های گردشگری، تاریخی و فرهنگی شهرستان سربیشه، دو گروه تصویربرداری از صداوسیمای کشور و استان به‌صورت جداگانه در این شهرستان حضور یافتند و بخش‌هایی از جاذبه‌ها و توانمندی‌های شاخص منطقه را به تصویر کشیدند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه افزود: در جریان این برنامه، روستاهای هدف گردشگری چنشت و تاجمیر به‌عنوان نمونه‌هایی از ظرفیت‌های روستایی، فرهنگی و بومی شهرستان مورد توجه قرار گرفتند. همچنین، یک کارگاه خراطی در شهر مود با هدف معرفی هنرهای سنتی، مهارت استادکاران محلی و ظرفیت‌های صنایع‌دستی منطقه، میزبان گروه‌های تصویربرداری بود.

او ادامه داد: خانه تاریخی شیخ‌زاده نیز از دیگر مکان‌های مورد بازدید و تصویربرداری بود که با برخورداری از ارزش‌های تاریخی و معماری، بخشی از هویت فرهنگی و پیشینه تاریخی این شهرستان را به نمایش می‌گذارد.

حق‌پناه با تأکید بر اهمیت معرفی جاذبه‌ها و ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده سربیشه از طریق رسانه‌های ملی و استانی تصریح کرد: بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در معرفی جاذبه‌های گردشگری، آداب‌ورسوم محلی، هنرهای سنتی و آثار تاریخی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش شناخت عمومی از قابلیت‌های این شهرستان ایفا کند.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سربیشه خاطرنشان کرد: معرفی هدفمند ظرفیت‌های گردشگری و صنایع‌دستی علاوه بر کمک به جذب گردشگر، می‌تواند زمینه حمایت بیشتر از هنرمندان و صنعتگران بومی، رونق کسب‌وکارهای محلی و تقویت اقتصاد منطقه را فراهم کند.

او در پایان ابراز امیدواری کرد: با تداوم تعامل و همکاری رسانه‌ها و مجموعه‌های فعال در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، زمینه معرفی گسترده‌تر جاذبه‌ها و توانمندی‌های این شهرستان در سطح ملی فراهم شود.

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