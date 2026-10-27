فیلمبرداری مستند ورزشی «پیش از سکو» به پایان رسید

به گزارش میراث آریا، فیلمبرداری مستند ورزشی «پیش از سکو» به نویسندگی و کارگردانی فرید فلاحی، در شهرهای شیراز و بوشهر به پایان رسید.

تهیه‌کنندگی این مستند را زهرا (مینو) شهریار برعهده دارد و حضور قهرمانان جهان و المپیک از ویژگی‌های آن است.

در خلاصه داستان مستند «پیش از سکو» آمده است: عرشیا کریمی، نوجوانی ۱۵ ساله است که مسیر پیش روی او، امیدها و انتظارات بسیاری را به خود گره زده است؛ مسیری که قهرمانان جهان، المپیک و پارالمپیک نیز چشم‌انتظار رقم خوردن اتفاقی ویژه در آن هستند؛ اتفاقی که می‌تواند رویای کسب مدال طلای المپیک ۲۰۳۲ را به واقعیت نزدیک کند...

فرید فلاحی فعالیت خود را با ساخت مستند «واقعی‌تر از مستند» در شیراز آغاز کرد و سپس با نویسندگی داستان فیلم سینمایی «گربه سیاه» وارد سینما شد. فیلم کوتاه «دختری که زنم بود» به تهیه‌کنندگی جواد نوروزبیگی نیز از دیگر آثار اوست.

عوامل مستند «پیش از سکو» عبارت‌اند از: مشاور کارگردان: مهشید بهزادی‌فرد، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا فروزان، مدیر صدابرداری: پوریا تقوی، طراح و سازنده صدا: مصطفی رحیم‌زاده، تدوینگر: فرید فلاحی و مشاور رسانه‌ای: تبسم کشاورز.

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