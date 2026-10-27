۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۷

مدیرکل میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی اعلام کرد

سد تاریخی چؤوش گؤلی اهر در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسید

سد تاریخی چؤوش گؤلی اهر در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسید

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از ثبت سد تاریخی چؤوش گؤلی در فهرست آثار ملی ایران خبر داد.

به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ از ثبت سد سنگی تاریخی چؤوش گؤلی اهر در فهرست آثار ملی ایران خبر داد و گفت: این سد سنگی در حدود ۲۰ کیلومتری شمال اهر، در دامنه جنوبی کوهستان شیور و در مسیر رودخانه دره‌شرشر قرار دارد.

مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این سد در تنگه‌ای سنگی و با استفاده از سنگ و ملات ساخته شده و برای مهار آب‌های سطحی دامنه‌های جنوبی کوهستان شیور به کار می‌رفته است. بخش عمده سازه در گذر زمان و بر اثر سیلاب تخریب شده و امروزه بخشی از دیواره غربی آن باقی مانده است.

او افزود: بررسی بقایای سد نشان می‌دهد که در ساخت بدنه بیرونی از تخته‌سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف استفاده شده و هسته سازه نیز از سنگ‌های نامنظم و ملات شکل گرفته است. ارتفاع بخش باقی‌مانده سد بر اساس شواهد موجود به حدود ۱۵ متر می‌رسد.

حمزه‌زاده با اشاره به موقعیت سد در نزدیکی قلعه شیور بیان کرد: بقایای معماری موجود در محدوده قلعه و پیرامون سد، احتمال ارتباط این دو مجموعه را از نظر تاریخی و کارکردی مطرح می‌کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تعیین دقیق زمان ساخت و چگونگی بهره‌برداری از سد به مطالعات بیشتر باستان‌شناسی نیاز دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی درباره وضعیت حفاظتی این اثر گفت: سیلاب و حرکت گل‌ولای و سنگ در مسیر جریان آب، از عوامل اصلی تخریب بخش‌های مختلف سد بوده‌اند. انجام مطالعات باستان‌شناسی و باستان‌سنجی و بررسی راهکارهای استحکام‌بخشی پای سازه برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر ضروری است.

سد تاریخی چؤوش گؤلی اهر در فهرست آثار ملی ایران به‌ثبت رسید

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کد خبر 1405080500339
مجید فرامرزی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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