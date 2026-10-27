به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، احمد حمزه‌زاده امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ از ثبت سد سنگی تاریخی چؤوش گؤلی اهر در فهرست آثار ملی ایران خبر داد و گفت: این سد سنگی در حدود ۲۰ کیلومتری شمال اهر، در دامنه جنوبی کوهستان شیور و در مسیر رودخانه دره‌شرشر قرار دارد.

مدیرکل‌ میراث‌فرهنگی‌، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: این سد در تنگه‌ای سنگی و با استفاده از سنگ و ملات ساخته شده و برای مهار آب‌های سطحی دامنه‌های جنوبی کوهستان شیور به کار می‌رفته است. بخش عمده سازه در گذر زمان و بر اثر سیلاب تخریب شده و امروزه بخشی از دیواره غربی آن باقی مانده است.

او افزود: بررسی بقایای سد نشان می‌دهد که در ساخت بدنه بیرونی از تخته‌سنگ‌هایی با اندازه‌های مختلف استفاده شده و هسته سازه نیز از سنگ‌های نامنظم و ملات شکل گرفته است. ارتفاع بخش باقی‌مانده سد بر اساس شواهد موجود به حدود ۱۵ متر می‌رسد.

حمزه‌زاده با اشاره به موقعیت سد در نزدیکی قلعه شیور بیان کرد: بقایای معماری موجود در محدوده قلعه و پیرامون سد، احتمال ارتباط این دو مجموعه را از نظر تاریخی و کارکردی مطرح می‌کند. بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تعیین دقیق زمان ساخت و چگونگی بهره‌برداری از سد به مطالعات بیشتر باستان‌شناسی نیاز دارد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی درباره وضعیت حفاظتی این اثر گفت: سیلاب و حرکت گل‌ولای و سنگ در مسیر جریان آب، از عوامل اصلی تخریب بخش‌های مختلف سد بوده‌اند. انجام مطالعات باستان‌شناسی و باستان‌سنجی و بررسی راهکارهای استحکام‌بخشی پای سازه برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر ضروری است.

انتهای پیام/