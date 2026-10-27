به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رحمت قربانی سه‌شنبه ۵آبان ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نشست سامان‌دهی اتباع خارجی غیرمجاز در فرمانداری سوادکوه اظهار کرد: این نشست با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار و جمعی از مسئولان حوزه‌های امنیتی شهرستان، با هدف بررسی وضعیت اقامت اتباع غیرمجاز و ارتقای امنیت عمومی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سوادکوه افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل امنیتی و اجتماعی مرتبط با اقامت اتباع غیرمجاز، موضوع ساماندهی و نظارت بر خانه‌های مسافر، به‌ویژه در مناطق دارای اهمیت میراث‌فرهنگی و گردشگری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری بیان کرد: خانه‌های مسافر به‌عنوان بخشی از ظرفیت اقامتی شهرستان، باید در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط فعالیت کنند و نظارت بر نحوه پذیرش و اسکان مسافران با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شود.

قربانی بر ضرورت تعامل و همکاری میان نهادهای امنیتی، اداره میراث‌فرهنگی و متولیان تأسیسات گردشگری تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی و نظارت بر فعالیت مراکز اقامتی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و کمک به حفظ امنیت عمومی شهرستان دارد.

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