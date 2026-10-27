۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۱:۳۹

سامان‌دهی خانه‌های مسافر سوادکوه با هدف ارتقای امنیت و نظارت بر اقامت اتباع غیرمجاز

سامان‌دهی خانه‌های مسافر سوادکوه با هدف ارتقای امنیت و نظارت بر اقامت اتباع غیرمجاز

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سوادکوه از بررسی راهکارهای سامان‌دهی خانه‌های مسافر و نظارت بر تأسیسات گردشگری در نشست امنیتی فرمانداری این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، رحمت قربانی سه‌شنبه ۵آبان ۱۴۰۵ با اشاره به برگزاری نشست سامان‌دهی اتباع خارجی غیرمجاز در فرمانداری سوادکوه اظهار کرد: این نشست با حضور معاون سیاسی و امنیتی فرماندار و جمعی از مسئولان حوزه‌های امنیتی شهرستان، با هدف بررسی وضعیت اقامت اتباع غیرمجاز و ارتقای امنیت عمومی برگزار شد.

رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سوادکوه افزود: در این نشست، علاوه بر بررسی مسائل امنیتی و اجتماعی مرتبط با اقامت اتباع غیرمجاز، موضوع ساماندهی و نظارت بر خانه‌های مسافر، به‌ویژه در مناطق دارای اهمیت میراث‌فرهنگی و گردشگری، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

او با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر تأسیسات گردشگری بیان کرد: خانه‌های مسافر به‌عنوان بخشی از ظرفیت اقامتی شهرستان، باید در چارچوب ضوابط و مقررات مربوط فعالیت کنند و نظارت بر نحوه پذیرش و اسکان مسافران با همکاری دستگاه‌های مسئول انجام شود.

قربانی بر ضرورت تعامل و همکاری میان نهادهای امنیتی، اداره میراث‌فرهنگی و متولیان تأسیسات گردشگری تأکید کرد و گفت: هماهنگی بین‌بخشی و نظارت بر فعالیت مراکز اقامتی، نقش مهمی در پیشگیری از تخلفات و کمک به حفظ امنیت عمومی شهرستان دارد.

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کد خبر 1405080500341
ثریا هاشم‌پور
دبیر مریم قربانی‌نیا

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