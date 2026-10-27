به گزارش خبرنگار میراث آریا، نرگس سرگزی روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: همزمان با ایام سوگواری شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، کارگاه آموزشی ویژه رابطین عفاف و حجاب دستگاه‌های اجرایی سیستان وبلوچستان در محل سالن جلسات شهدای میناب اداره‌کل میراث‌فرهنگی برگزار شد.

دبیر شورای عفاف و حجاب اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی سیستان و بلوچستان افزود: در این جلسه مواردی از جمله آسیب‌های اجتماعی در جامعه و شیوه واکنش‌های متناسب با آنها و همچنین شاخصه‌های بانوی تمدن‌ساز تدریس شد.

در ابتدای جلسه نیز سیده طاهره هاشمی، مسئول امور زنان و خانواده ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان نیز گزارش عملکرد این ستاد را ارائه کرد. در پایان نیز تعدادی از رابطان عفاف و حجاب فعال دستگاه‌های اجرایی استان مورد تقدیر قرار گرفتند.

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