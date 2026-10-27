به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، امیر کرم‌زاده امروز سه‌شنبه ۵ آبان ماه، در سفر به شهرستان خوانسار و در حاشیه برگزاری آئین امضاء تفاهم‌نامه‌ایجاد موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار که با حضور علیرضا قاری قرآن معاون امور عمرانی استانداری اصفهان نیز همراه بود، گفت: در سفر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به استان اصفهان و شهرستان خوانسار، مصوب شد تا اولین موزه شهرستان راه‌اندازی شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به این مصوبه، امروز و طی آئینی با حضور معاون عمرانی استانداری اصفهان، شهردار خوانسار و جمعی از مدیران و مقامات شهرستان، با امضاء تفاهم‌نامه‌ای میان مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان و شهرداری خوانسار، خانه تاریخی ابهری که توسط میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان بازسازی و مرمت‌شده بود به‌منظور احداث اولین موزه تاریخ و فرهنگ خوانسار در اختیار شهرداری خوانسار قرار گرفت.

او افزود: راه‌اندازی این موزه به‌صورت مشارکتی با شهرداری انجام خواهد شد و با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده امید می‌رود تجهیز و راه‌اندازی این موزه تا قبل از عید نوروز ۱۴۰۶ به پایان رسیده و برای ایام نوروز قابل بهره‌برداری باشد.

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