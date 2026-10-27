به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، محمد ابراهیم زارعی در نخستین نشست از سلسله نشست‌های تخصصی پژوهش‌های علوم میراثی حوزه دریای کاسپی که دوشنبه ۴ آبان ۱۴۰۵ به همت پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری در دانشگاه هنر و معماری دانشگاه مازندران برگزار شد، با اشاره به ایجاد دبیرخانه دریای کاسپی با محوریت استان مازندران به اهمیت نام‌های تاریخی و جایگاه دریای کاسپی در مطالعات میراثی، بر ضرورت گسترش فعالیت‌های پژوهشی در این زمینه تأکید کرد.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اشاره به اهمیت نام‌های تاریخی دریاها و مناطق جغرافیایی اظهار کرد: نام دریای کاسپی در منابع و نوشته‌های تاریخی مورد توجه قرار گرفته است و لازم است این پیشینه در پژوهش‌های مرتبط مورد بررسی و مستندسازی قرار گیرد.

او همچنین با اشاره به ضرورت ایجاد ارتباط میان مراکز پژوهشی و دانشگاه‌های فعال در حوزه دریای کاسپی، بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی و دانشگاهی استان‌های ساحلی برای توسعه مطالعات مشترک تأکید کرد.

زارعی با بیان اینکه مازندران به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های دانشگاهی، گروه‌های باستان‌شناسی و فعالیت‌های علمی مرتبط، موقعیت مناسبی برای توسعه این همکاری‌ها دارد، گفت: تعامل با دانشگاه‌ها و دستگاه‌های فرهنگی و پژوهشی استان‌های همجوار می‌تواند زمینه شناسایی، مستندسازی و احیای ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده میراث‌فرهنگی منطقه را فراهم کند.

رئیس پژوهشگاه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین بر ضرورت توجه به میراث ناملموس و هنرهای بومی و محلی تأکید کرد و افزود: بخشی از هنرها و سنت‌های بومی در معرض فراموشی قرار دارند و باید با انجام پژوهش‌های تخصصی، ثبت و مستندسازی و انتقال این میراث به نسل‌های آینده، از فراموش‌شدن آن‌ها جلوگیری کرد.

پژوهش‌های دریای کاسپی با مشارکت دانشگاه‌ها و پژوهشگران انجام می‌شود

حسین ایزدی با اشاره به اهمیت پژوهش‌های مرتبط با دریای کاسپی اظهار کرد: بدون ارتباط مؤثر با دانشگاه‌ها و بهره‌گیری از ظرفیت اندیشمندان، استادان و پژوهشگران، نمی‌توان اهداف پیش‌بینی‌شده برای پیگیری برنامه‌های پژوهشی در استان را محقق کرد.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران با بیان اینکه پژوهش‌ها باید به نتایج مشخص و کاربردی منجر شوند، افزود: صرف انجام مطالعات مقدماتی کافی نیست؛ بلکه باید مشخص شود این پژوهش‌ها چه خروجی‌هایی دارند و چگونه می‌توانند زمینه‌ساز فعالیت‌های مستمر، شناسایی ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی و صیانت از میراث ارزشمند منطقه باشند.

او با تأکید بر ضرورت ایجاد پیوند میان پژوهش‌های علمی و برنامه‌های اجرایی تصریح کرد: هدف از این نشست‌ها باید فراتر از طرح موضوعات پژوهشی باشد و به تدوین برنامه‌هایی برای پیگیری نتایج، مستندسازی میراث تاریخی و تقویت همکاری میان مراکز علمی و دستگاه‌های اجرایی بینجامد.

ایزدی با اشاره به اهمیت نام‌های تاریخی دریای کاسپی و منطقه طبرستان خاطرنشان کرد: پرداختن به نام‌های تاریخی صرفاً به بیان یک عنوان محدود نمی‌شود، بلکه ریشه‌یابی تاریخی و فرهنگی این نام‌ها و بررسی مستندات مربوط به آن‌ها اهمیت اساسی دارد. لازم است با تکیه بر پژوهش‌های معتبر، پیشینه این نام‌ها بررسی و نتایج آن به‌درستی تبیین شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی مازندران ادامه داد: در سال‌های اخیر، موضوع استفاده از نام‌های تاریخی همچون دریای کاسپی و طبرستان در گفت‌وگوهای عمومی و رسانه‌ای نیز مورد توجه قرار گرفته است؛ ازاین‌رو ضروری است این موضوعات با پشتوانه مطالعات علمی، اسناد تاریخی و پژوهش‌های تخصصی دنبال شوند تا زمینه شناخت دقیق‌تر هویت تاریخی و فرهنگی منطقه فراهم شود.

او همچنین بر ضرورت همراهی دستگاه‌های اجرایی با مراکز علمی تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف این حوزه نیازمند همکاری مجموعه‌های مرتبط، بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاهی استان و حمایت از برنامه‌هایی است که بتوانند دستاوردهای پژوهشی را به اقدامات مؤثر در زمینه حفاظت، معرفی و احیای میراث فرهنگی تبدیل کنند.

این نشست با حضور جمعی از مسئولان دانشگاهی، پژوهشگران، استادان و کارشناسان حوزه میراث‌فرهنگی و باستان‌شناسی برگزار شد و زمینه‌ای برای تبادل دیدگاه‌ها و بررسی ظرفیت‌های همکاری علمی در حوزه میراث فرهنگی دریای کاسپی فراهم آورد.

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