۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۰۷

«یک ساعت از آن روز»، روایتی از ایرانِ این روزها

«یک ساعت از آن روز»، روایتی از ایرانِ این روزها

مستند تازه محسن خان‌جهانی «یک ساعت از آن روز» تولید مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «یک ساعت از آن روز» به کارگردانی محسن خان‌جهانی و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این روزها با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

این مستند روایتی از بمباران‌ها در جریان جنگ چهل روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و تصویربرداری آن خرداد، تیر و مردادماه امسال، در تهران و کرج انجام شد.

رضا حصاری تصویربردار، احمدرضا طایی صدابردار، اسماعیل گلرخ فیلمبردار هوایی عوامل این فیلم مستند هستند.

محسن خان‌جهانی که مستندهای «آزاد راه»، «پیچ سرهنگ»، ( ۱۳۴۴ روز)، «انتهای خیابان پاستور»، «صندلی ۲۵۷»، «بر سر خاک» و... را در کارنامه دارد.

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کد خبر 1405080500348
مریم قربانی‌نیا
دبیر مریم قربانی‌نیا

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