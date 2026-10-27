«یک ساعت از آن روز»، روایتی از ایرانِ این روزها

به گزارش میراث آریا به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند، تجربی و پویانمایی، مستند «یک ساعت از آن روز» به کارگردانی محسن خان‌جهانی و تهیه‌کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی این روزها با پایان مراحل فنی آماده نمایش شد.

این مستند روایتی از بمباران‌ها در جریان جنگ چهل روزه آمریکا و اسرائیل علیه ایران است و تصویربرداری آن خرداد، تیر و مردادماه امسال، در تهران و کرج انجام شد.

رضا حصاری تصویربردار، احمدرضا طایی صدابردار، اسماعیل گلرخ فیلمبردار هوایی عوامل این فیلم مستند هستند.

محسن خان‌جهانی که مستندهای «آزاد راه»، «پیچ سرهنگ»، ( ۱۳۴۴ روز)، «انتهای خیابان پاستور»، «صندلی ۲۵۷»، «بر سر خاک» و... را در کارنامه دارد.

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