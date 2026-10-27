۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۱۱

تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها با برگزاری میز خدمت میراث‌فرهنگی سملقان

تسریع در رسیدگی به درخواست‌ها با برگزاری میز خدمت میراث‌فرهنگی سملقان

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سملقان از برگزاری میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی این شهرستان با هدف تسهیل امور و رسیدگی مستقیم به درخواست‌های مراجعین خبر داد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عقیل مجردی گفت: روز جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵، میز خدمت اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سملقان در محل نماز جمعه این شهرستان با هدف پیگیری و رسیدگی به امور مراجعین برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سملقان، با اشاره به اهمیت این اقدام گفت: برگزاری میز خدمت، بستری برای تعامل مستقیم میان کارشناسان و فعالان حوزه میراث و گردشگری فراهم می‌کند تا از این طریق، روند رسیدگی به درخواست‌ها تسریع شده و مشکلات مراجعین با دقت بیشتری بررسی شود.

او افزود: هدف از این برنامه، کاهش فاصله میان اداره و مردم است تا بتوانیم در کوتاه‌ترین زمان ممکن، به پرسش‌ها و نیازهای ارباب‌حرفه و فعالان این حوزه پاسخگوی باشیم.

انتهای پیام/

کد خبر 1405080500349
نوشین سبحانی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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