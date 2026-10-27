به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، عقیل مجردی بیان کرد: روز شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵، جلسه عضوگیری تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی شهرستان سملقان با هدف سازمان‌دهی بهتر فعالان این حوزه و افزایش مشارکت هنرمندان در ساختارهای صنفی برگزار شد.

سرپرست نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان سملقان در این جلسه گفت: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای و عضوگیری از صنعتگران، یکی از ارکان اصلی پیشرفت صنایع‌دستی در سطح کشور است که می‌تواند حقوق فعالان این حوزه را بهتر تامین کرده و مسیر توسعه را هموار سازد.

مجردی همچنین تاکید کرد: این نشست با هدف شناسایی ظرفیت‌های موجود و جذب هنرمندان و صنعتگران خلاق سملقان در قالب تشکل‌های رسمی برگزار شده است تا بتوانیم با رویکردی منسجم، به ارتقای سطح دانش فنی و بهبود وضعیت بازار فروش محصولات صنایع‌دستی در این شهرستان کمک کنیم.

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