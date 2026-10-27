به گزارش میراث آریا به نقل از ستاد خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، اعضای هیئت داوران چهار بخش «فیلم کوتاه»، «فیلم مستند»، «اقلام تبلیغاتی» و «هوش مصنوعی» این رویداد سینمایی معرفی شدند. بر این اساس، حسین مهکام، نازنین پیرکاری، امیرعباس ربیعی، دانش اقباشاوی و محمدعلی شجاعی‌فرد ۵ عضو هیئت داوران بخش فیلم کوتاه جشنواره نوزدهم هستند.

همچنین، محسن اسلام‌زاده، مرتضی شعبانی، مصطفی دالایی، مصطفی وجدانی و حسین زارع‌زاده نیز ترکیب هیئت داوران بخش مستند جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت را تشکیل می‌دهند.

محمد داودی، کاوه ایمانی، علی وزیریان، فرهاد قائمیان، احمدرضا شجاعی، محمد خراسانی‌زاده و حمید قره‌داغی ۷ عضو هیئت داوران بخش اقلام تبلیغاتی جشنواره نوزدهم هستند.

همچنین، محمدرضا حسنی آهنگر، مصطفی محمدی، هادی نباتی‌نژاد، حسین صابری و محمد قزان‌زاده نیز ترکیب هیئت داوران بخش هوش مصنوعی جشنواره فیلم مقاومت را تشکیل می‌دهند.

نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان ۱۴۰۵ به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت برگزار خواهد شد. آیین افتتاحیه این دوره از جشنواره نیز هفتم آبان‌ماه در شهر اصفهان برگزار می‌شود.

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