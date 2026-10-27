به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، ریتا خضرزاده ۵ آبان‌ماه در دیدار با جمعی از صنعتگران و هنرمندان صنایع‌دستی خوی، ضمن تشریح برنامه‌های معاونت صنایع‌دستی در این شهرستان و پیگیری مطالبات و مشکلات هنرمندان، بر تمرکز بیشتر هنرمندان بر تولید آثاری با قیمت‌های رقابتی با محوریت بارگاه و شخصیت شمس تبریزی برای عرضه به گردشگران و علاقه‌مندان به شمس و مولانا تأکید کرد.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت و پیشینه هنرهای دستی در خوی، ایجاد این نمایشگاه دائمی را گامی برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان خوی به زائران و گردشگران این مجموعه فرهنگی و مذهبی دانست.

در این نشست، چیت‌ساز، مدیر فرهنگی و هنری شهرداری خوی، با استقبال از طرح‌های پیشنهادی معاونت صنایع‌دستی، بر حمایت‌های شهرداری برای توسعه این بخش تأکید کرد.

او در این راستا اعلام کرد: شهرداری خوی برای برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی صنایع‌دستی و همچنین برپایی روزبازارها در اماکن مستدل و با برنامه‌ریزی دقیق، آماده همکاری و مساعدت است.

چیت‌ساز همچنین بر ضرورت اجرای سریع این برنامه‌ها برای ایجاد بستری مناسب برای عرضه محصولات هنرمندان و رونق اقتصاد محلی تأکید کرد.

در ادامه، هنرمندان و صنعتگران حاضر در جلسه مشکلات و دیدگاه‌های خود را در حوزه توسعه صنایع‌دستی خوی با مسئولان مطرح کردند.

انتهای پیام/