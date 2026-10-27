به گزارش میراث آریا، نمایش «هری‌پاتر» به نویسندگی و کارگردانی شایان بهمنی ابتدا از ۶ خردادماه به مدت ۴۳ شب در تماشاخانه مهرگان روی صحنه رفت و میزبان ۶ هزار تماشاگر شد. سپس اجرای خود را از ۱۸ شهریور، در سالن بلک باکس ایران مال از سر گرفت و تاکنون در ۳۹ شب اجرای خود، میزبان ۵۷۰۰ مخاطب بوده است.

این اثر که روایتی از زندگی هری پاتر بر اساس رمان اول تا چهارم هری‌پاتر اثر جی. کی رولینگ است، تا ۱۵ آبان ماه در سالن بلک باکس ایران مال به اجرای خود ادامه می‌دهد.

سینا سلیقه‌دار، علی افتخاری، مانیا مقدم، مهرزاد جعفری، سپهر فرزاد، افشین داوودی، پدرام صادقی، محمد علینژاد، ملیحه میری، عرفان گل‌محمدی، محمد پورولی، سینا باقری، سارا رحیم‌دشتی، رضا علیزاده، والا محمدی، فریبا حسینی‌نسب، الهام مقربان، مانی قربانی، کیان دلدوست، محمدحسین غلامی، ایمان رحیمدل، محراب رضائی، کیمیا کسنویه، ایلیا شکرگزار، علی شجاعی، عرشیا آزادی، محمدنقی اظهری، فاطمه معصومیان، نازنین اهرانی، ساقی سلیقه‌دار، مهسا صفری، مهدی کبیری، حسین کبیری، هومن مردانی، رنلی بختیاری، میکائیل حردان، ادی براتی، مایسا ابراهیمی، پرنیا آبیاری، نگار بیگی، ضحا مهدوی، رها پیرو بازیگرانی هستند که در این نمایش به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این اثر می‌توان به دستیار کارگردان: سروا طبسی، بازیگردان: سپهر فرزاد، طراح حرکت، کروگراف: غزاله نیر، دستیار برنامه‌ریز: کیمیا کاظم‌دخت، مدیر پروژه: امین شوشتری، طراح گرافیک، پوستر و تبلیغات: علی زندیه، مدیر روابط عمومی، مشاور رسانه و تبلیغات: حامد قریب، عکاس: شایان عظیمی، مجری دکور: سیدحسین خلیل‌پور، طراح دکور: محمدجواد شیخ، ساخت دکور: کارگاه ساخت دکور خانه تمرین شمس، آهنگساز، انتخاب قطعه: علیرضا حافظی، طراح گریم، مجری گریم: مهسا صفری، دستیاران گریم: شبنم زواریان، می‌گل ایمانی پور، طراح لباس: سروناز امیدی، طراح نور: حمید سلامی، اسپانسر لباس، اکسسوری: فروشگاه فانتازیو اشاره کرد.

نمایش «هری‌پاتر» به نویسندگی و کارگردانی شایان بهمنی تا ۱۵ آبان ماه، هر شب ساعت ۲۰ در سالن بلک باکس ایران مال میزبان مخاطبان است.

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