به گزارش خبرنگار میراث آریا، جلیل جباری صبح امروز ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ در جلسه با فرماندار گرمی، گفت: شهرستان گرمی از جاذبه‌های متعددی در حوزه گردشگری برخوردار است و توسعه زیرساخت‌ها در کنار احیای جاذبه‌های تاریخی در راستای رونق گردشگری شهرستان پیگیری می‌شود.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اردبیل با اشاره به پروژه‌های زیرساختی درحال اجرا، افزود: دریاچه گیلارلو یکی از ظرفیت‌های مهمی است که در سال‌های اخیر اقدامات مهمی درمورد ساماندهی این مجموعه انجام یافته و پروژه رینگ دور دریاچه در حال تکمیل است.

او تاکید کرد: بازگشایی موزه باستان‌شناسی گرمی یکی دیگر از اقداماتی است که با خرید تجهیزات مورد نیاز در حال انجام است و درکنار آن مرمت خانه تاریخی خانلار وکیلی و مطالعات باستان‌شناسی منطقه موران نیز در دستور کار قرار دارد.

جباری با اشاره به اینکه تابلوهای راهنمای گردشگری با همکاری فرمانداری در سطح شهرستان نصب می‌شود، ادامه داد: در راستای معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های گردشگری شهرستان گرمی جشنواره سون باهار در این شهرستان برگزار می‌شود و برگزاری تور رسانه‌ای برای این شهرستان نیز یکی دیگر از برنامه‌های ما در راستای معرفی ظرفیت‌های منطقه است که برگزار خواهد شد.

انتهای پیام/