بارگاه شمس تبریزی؛ نماد تحول فرهنگی دولت چهاردهم و جهش در گردشگری آذربایجان غربی

به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، مرتضی صفری در برنامه تلویزیونی «منظر» سیمای مرکز استان، با تشریح جزئیات و روند ساخت و افتتاح بارگاه شمس تبریزی در خوی، این پروژه را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای فرهنگی دولت چهاردهم و نقطه عطفی در حوزه توسعه زیرساخت‌های گردشگری و فرهنگی منطقه دانست.

پیشرفت ۲۲ درصدی در هفت سال؛ جهش جهادی در دو ماه پایانی

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به سابقه آغاز این پروژه از اوایل سال ۱۳۹۷ اظهار کرد: این پروژه در هفت سال نخست تنها ۲۲ درصد پیشرفت فیزیکی داشت؛ اما از سال ۱۴۰۳ با تزریق ۳۰ میلیارد تومان اعتبار، روند اجرای آن شتاب گرفت، نقطه عطف این پروژه، بازدید وزیر میراث‌فرهنگی و استاندار آذربایجان غربی در هفتم مهرماه ۱۴۰۴ بود که تحولی جدی در روند کار ایجاد کرد.

او افزود: با تزریق ۳۲ میلیارد تومان از اعتبارات ملی در اردیبهشت‌ماه و تاکید وزیر میراث‌فرهنگی مبنی بر لزوم بهره‌برداری از پروژه در مهرماه، بررسی کارشناسان نشان داد که با شیفت‌کاری سه‌نوبته می‌توان کار را در دو ماه به سرانجام رساند؛ امری که در ابتدا جز برای معدودی از دست‌اندرکاران، باورپذیر نبود؛ سپس در تابستان سال جاری با دستور ویژه وزیر و تخصیص ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه، سرعت اجرای پروژه دوچندان شد و با به‌کارگیری استراتژی افزایش نیروی انسانی، رکورد حضور ۱۶۷ کارگر به‌صورت هم‌زمان در کارگاه ثبت شد.

هم‌افزایی استانی و ملی؛ رمز موفقیت «بارگاه شمس»

صفری با قدردانی از همراهی نهادهای مختلف تصریح کرد: وزیر میراث‌فرهنگی با روحیه‌ای حمایت‌گرانه، استاندار با پیگیری‌های جدی و مسئولان و مدیریت شهری خوی همگی عاشقانه پای کار آمدند تا یک حدنصاب ارزشمند در تاریخ پروژه‌های عمرانی استان ثبت شود، تا جایی آخرین اقدامات عمرانی این پروژه تنها دو ساعت مانده به مراسم افتتاحیه به اتمام رسید.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی با اشاره به رویکرد حمایتی دولت چهاردهم نسبت به حوزه‌های فرهنگی، یادآور شد: در استان ما ابرپروژه‌ها تعداد محدودی دارند که این خلاء در بخش فرهنگی بیشتر به چشم می‌آید، برای نمونه، موزه ارومیه با بیش از ۳۰ هزار قلم شیء، دومین موزه کشور پس از موزه ملی ایران است، اما فضای نمایشی آن تنها ۶۰۰ مترمربع بود که در حال توسعه است؛ افتتاح بارگاه شمس تبریزی در زمینی به وسعت ۷ هزار مترمربع، گویای تغییر نگاه و رویکرد دولت به مقوله فرهنگ است.

شمس تبریزی؛ فرصتی برای تحول اقتصادی و تقویت هویت ملی

او با بیان اینکه بارگاه شمس تبریزی خوی بزرگترین پروژه فرهنگی دولت چهاردهم به شمار می‌رود، گفت: امروز نحوه بهره‌برداری و مدیریت این فضا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، این مکان باید به مرکزی پویا و فعال تبدیل شود تا نسل جوان و نوجوان با مشاهیر، تاریخ و فرهنگ اصیل خود آشنا شوند؛ چرا که حفظ هویت دینی و ملی، عامل اصلی ایستادگی ملت ایران در برابر قدرت‌های جهانی بوده است.

صفری یکی از چالش‌های اساسی گردشگری در آذربایجان غربی و استان‌های همجوار را نبود «بهانه برای ماندگاری گردشگر» دانست و افزود: ماندگاری مسافر موتور محرک رونق اقتصاد شهری است و پروژه‌هایی نظیر بارگاه شمس تبریزی نقش کلیدی در تحقق این هدف و ایجاد امیدآفرینی در سطح کشور ایفا می‌کنند.

جزئیات برگزاری آیین افتتاحیه و حضور ۷۰۰ مهمان ویژه

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان غربی در خصوص فرآیند برگزاری مراسم افتتاحیه گفت: ستاد اجرایی با تشکیل ۹ کمیته تخصصی مسئولیت برگزاری این رویداد را بر عهده داشت، طبق مصوبه این ستاد، ۷۰۰ مهمان شامل ۳۰۰ شخصیت بین‌المللی و ملی، ۱۰۰ مسئول استانی، و ۳۰۰ نفر از اهالی فرهنگ، هنر و عموم مردم خوی به دعوت فرمانداری در مراسم حضور یافتند.

او ضمن قدردانی از فعالان عرصه رسانه خاطرنشان کرد: کمیته تبلیغات و اطلاع‌رسانی نیز با همکاری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صداوسیما و خانه مطبوعات، زمینه حضور ۵۰ خبرنگار داخلی و خارجی، ۵۰ خبرنگاران از آذربایجان غربی، ۱۰ خبرنگار از آذربایجان شرقی و اصحاب رسانه خوی را فراهم کرد که اقدامات اصحاب رسانه و خبرنگاران در پوشش این رویداد بزرگ فرهنگی جای تقدیر و تشکر دارد.

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