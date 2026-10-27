به‌گزارش خبرنگار میراث‌آریا، روز ۴ آبان ماه و در نشست سید روح‌الله سید العسگری معاون میراث‌فرهنگی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان با سید سلمان قاضی‌عسگر مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری اصفهان، راهکارهای توسعه همکاری‌های مشترک برای حفاظت از بناها، سامان‌دهی محورهای تاریخی و احیای بافت‌های ارزشمند شهر بررسی شد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان در حاشیه این نشست گفت: در این نشست، با توجه به اقدامات انجام‌شده از سوی شهرداری اصفهان در محدوده‌های تاریخی شهر، بر ضرورت تداوم تعامل میان مدیریت شهری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان باهدف پیشبرد طرح‌های حفاظت، مرمت و احیای میراث معماری اصفهان تأکید شد.

او ادامه داد: مرمت و احیای مشترک بخش‌هایی از بازار تاریخی اصفهان از محورهای اصلی این نشست بود، همچنین همکاری برای احیای بخش‌های مختلف بازار تاریخی اصفهان از دیگر محورهای این نشست بود.

سید العسگری افزود: بازار تاریخی اصفهان به‌عنوان مجموعه‌ای ارزشمند است که حفاظت از ساختار تاریخی، فضاهای معماری، گذرها و عناصر وابسته به آن، در صیانت از هویت تاریخی شهر نقشی اساسی دارد.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان تصریح کرد: بر اساس مباحث مطرح‌شده در این جلسه، مقرر شد همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و شهرداری اصفهان برای احیای بخش‌های مختلف بازار تاریخی با اتکا به تفاهم میان دو مجموعه دنبال شود. اهمیت این همکاری ازآن‌جهت است که حفاظت از بازار تاریخی اصفهان، علاوه بر صیانت از کالبد معماری و ارزش‌های تاریخی آن، مستلزم توجه به پیوستگی فضایی بازار، ارتباط آن با محله‌های پیرامونی و استمرار کارکردهای تاریخی این مجموعه است. ازاین‌رو، هماهنگی میان دستگاه متولی حفاظت از میراث‌فرهنگی و مجموعه مسئول نوسازی و بهسازی شهری می‌تواند زمینه اجرای منسجم‌تر اقدامات حفاظتی و احیایی را فراهم کند.

او گفت: تداوم تجربه احیای محله‌های تاریخی اصفهان، اقدامات شهرداری اصفهان در محورهای مختلف تاریخی شهر، ازجمله محله بابا قاسم، دردشت، جویباره و بیدآباد، از دیگر موضوعات موردتوجه و بررسی در این نشست بود.

سید العسگری افزود: بر اساس گزارش ارائه‌شده در این نشست، شهرداری اصفهان در سال‌های اخیر اقداماتی را برای احیای بخش‌هایی از بافت تاریخی این محله‌ها با نظارت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی انجام داده است، اقداماتی که تداوم آن‌ها می‌تواند به تقویت روند حفاظت از ساختار تاریخی محله‌ها و بهبود شرایط مداخله در بافت‌های ارزشمند شهری کمک کند.

معاون میراث‌فرهنگی استان اصفهان ادامه داد: محله‌های تاریخی اصفهان بخشی از ساختار شکل‌گیری شهر در دوره‌های مختلف تاریخی را در خود جای‌داده‌اند. حفاظت از این محدوده‌ها، تنها به مرمت یک بنا یا سامان‌دهی یک گذر محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند توجه هم‌زمان به پیوند میان بناهای تاریخی، شبکه معابر، فضاهای عمومی و ساختار کالبدی محله‌هاست. در چنین شرایطی، استمرار همکاری میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان اصفهان و شهرداری می‌تواند زمینه هماهنگی بیشتر در انتخاب اولویت‌های مداخله، اجرای طرح‌های احیایی و رعایت ملاحظات حفاظتی در بافت‌های تاریخی را فراهم کند.

او تصریح کرد: تأکید بر توسعه تعامل میان میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری در ادامه این نشست، بر ضرورت گسترش تعامل میان اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان اصفهان و شهرداری اصفهان برای تداوم اقدامات حفاظتی و احیایی، از دیگر موارد مطرح‌شده در این نشست تخصصی بود.

سید العسگری تأکید کرد: تجربه اقدامات انجام‌شده در محدوده‌های تاریخی شهر، ازجمله محله‌های بابا قاسم، دردشت، جویباره و بیدآباد، همچنین برنامه‌ریزی برای احیای بخش‌هایی از بازار تاریخی، نشان می‌دهد که هماهنگی میان متولیان میراث‌فرهنگی و مدیریت شهری یکی از الزامات پیشبرد طرح‌های حفاظت شهری است. بر این اساس، ادامه همکاری‌های مشترک با تمرکز بر صیانت از ارزش‌های تاریخی، تقویت روند احیای بافت‌های ارزشمند و توجه به ملاحظات تخصصی میراث‌فرهنگی، از محورهای مورد تأکید در این نشست بود.

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