۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳

گام تازه هرمزگان برای سازمان‌دهی فعالان صنایع‌دستی در قالب تشکل حرفه‌ای

گام تازه هرمزگان برای سازمان‌دهی فعالان صنایع‌دستی در قالب تشکل حرفه‌ای

دومین جلسه کارگروه استانی بررسی روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی هرمزگان با هدف پیگیری مراحل تشکیل این تشکل، تقویت مشارکت هنرمندان و ایجاد زمینه مناسب برای سامان‌دهی فعالیت‌های حرفه‌ای در این حوزه برگزار شد.

به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ از برگزاری دومین جلسه کارگروه استانی بررسی روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای، زمینه‌ای برای انسجام‌بخشی به ظرفیت‌های موجود، تقویت ارتباط میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و افزایش مشارکت آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این حوزه فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: صنایع‌دستی هرمزگان از تنوع رشته‌ها، مهارت‌های بومی و ظرفیت گسترده هنرمندان برخوردار است و سازمان‌دهی این توانمندی‌ها در قالب تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند به پیگیری منسجم‌تر مسائل تخصصی، انتقال تجربه میان فعالان و تقویت جایگاه حرفه‌ای هنرمندان کمک کند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شکل‌گیری این تشکل بیان کرد: در همین راستا، میزهای تخصصی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی با حضور فعالان و نمایندگان این حوزه برگزار شده است تا مسائل، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های تخصصی هر رشته بررسی و زمینه هماهنگی بیشتر میان هنرمندان فراهم شود.

رمجی عنوان کرد: برگزاری این میزهای تخصصی، فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه‌های هنرمندان، شناسایی دیدگاه‌های مشترک و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعالان در فرایند تشکیل تشکل حرفه‌ای است. این تعاملات می‌تواند به شکل‌گیری ساختاری متناسب با نیازها و ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان کمک کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در دومین جلسه کارگروه استانی، روند اقدامات انجام‌شده و مراحل پیش‌روی تأسیس تشکل بررسی شد تا این فرایند با مشارکت فعالان و در چارچوب ضوابط مربوط دنبال شود.

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کد خبر 1405080500358
صدیقه غلامی
دبیر مریم قربانی‌نیا

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