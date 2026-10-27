به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، ساناز رمجی روز سه‌شنبه ۵ آبان ماه ۱۴۰۵ از برگزاری دومین جلسه کارگروه استانی بررسی روند تأسیس تشکل حرفه‌ای صنایع‌دستی خبر داد و اظهار کرد: تشکیل تشکل‌های حرفه‌ای، زمینه‌ای برای انسجام‌بخشی به ظرفیت‌های موجود، تقویت ارتباط میان هنرمندان و فعالان صنایع‌دستی و افزایش مشارکت آن‌ها در برنامه‌ریزی‌های مرتبط با این حوزه فراهم می‌کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان افزود: صنایع‌دستی هرمزگان از تنوع رشته‌ها، مهارت‌های بومی و ظرفیت گسترده هنرمندان برخوردار است و سازمان‌دهی این توانمندی‌ها در قالب تشکل‌های حرفه‌ای می‌تواند به پیگیری منسجم‌تر مسائل تخصصی، انتقال تجربه میان فعالان و تقویت جایگاه حرفه‌ای هنرمندان کمک کند.

او با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای شکل‌گیری این تشکل بیان کرد: در همین راستا، میزهای تخصصی رشته‌های مختلف صنایع‌دستی با حضور فعالان و نمایندگان این حوزه برگزار شده است تا مسائل، ظرفیت‌ها و دیدگاه‌های تخصصی هر رشته بررسی و زمینه هماهنگی بیشتر میان هنرمندان فراهم شود.

رمجی عنوان کرد: برگزاری این میزهای تخصصی، فرصتی برای بهره‌گیری از تجربه‌های هنرمندان، شناسایی دیدگاه‌های مشترک و ایجاد بستر مناسب برای مشارکت فعالان در فرایند تشکیل تشکل حرفه‌ای است. این تعاملات می‌تواند به شکل‌گیری ساختاری متناسب با نیازها و ظرفیت‌های صنایع‌دستی استان کمک کند.

معاون صنایع‌دستی اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: در دومین جلسه کارگروه استانی، روند اقدامات انجام‌شده و مراحل پیش‌روی تأسیس تشکل بررسی شد تا این فرایند با مشارکت فعالان و در چارچوب ضوابط مربوط دنبال شود.

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