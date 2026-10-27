به‌گزارش خبرنگار میراث آریا، در راستای تقویت زیرساخت‌های گردشگری و ارتقای سطح خدمات اقامتی در آذربایجان غربی، ۵ آبان‌ماه نشست مشترکی میان معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری و اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان با موضوع بررسی روند احداث چهار هتل پنج‌ستاره در شهر ارومیه برگزار شد.

در این جلسه که با حضور مهدی رستمی‌نژاد، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان‌ غربی، مرتضی صفری، مدیرکل میراث‌فرهنگی استان و به همراه نمایندگان دستگاه‌های اجرایی از جمله نظام مهندسی، اداره‌کل راه و شهرسازی برگزار شد، ابعاد مختلف اجرایی و چالش‌های پیش‌روی این پروژه‌های بزرگ مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی در این نشست با اشاره به اهمیت این چهار مجموعه اقامتی، تأکید کرد: هدف اصلی ما، تسهیل فرآیند اخذ مجوزهای باقی‌مانده و تسریع در امور اجرایی است تا این پروژه‌ها در بازه زمانی کوتاه‌مدت، به‌ویژه در ماه جاری، از نظر اداری به مرحله نهایی برسند.

مرتضی صفری مدیرکل میراث فرهنگی استان نیز با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، خاطرنشان کرد: احداث این هتل‌های پنج‌ستاره می‌تواند تحولی بنیادین در حوزه گردشگری استان ایجاد کند.

او افزود: این تأسیسات با استانداردسازی سطح اقامت، نه تنها جایگاه گردشگری آذربایجان غربی را در منطقه شمال‌غرب ایران ارتقا می‌دهد، بلکه ظرفیت ارومیه را برای میزبانی از رویدادهای بین‌المللی و جذب گردشگران خارجی به شکل چشمگیری افزایش خواهد داد.

براساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، تمرکز اصلی دستگاه‌های اجرایی بر رفع موانع سرمایه‌گذاری و نهایی کردن فرآیندهای قانونی است تا این چهار مجموعه به عنوان قطب‌های جدید گردشگری در شهر ارومیه وارد چرخه فعالیت شوند.

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