آب انبار تاریخی روستای آبقه در شهرستان تایباد مرمت شد

به گزارش خبرنگار میراث آریا، امین‌اله اعظمی امروز سه‌شنبه پنجم آبان ماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: آب انبار تاریخی آبقه یکی از معماری‌های بجا مانده از دوره قاجاریه واقع در روستای آبقه از توابع بخش مرکزی در فاصله ۴۵ کیلومتری از مرکز شهرستان تایباد که به‌شماره ۱۲۲۲۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

مسئول نمایندگی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان تایباد ادامه داد: این بنای تاریخی از محل اعتبارات تخصیص یافته سفر رئیس‌جمهوری به شهرستان، به‌مبلغ ۷ میلیارد ریال که با همت اداره کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان مرمت و بازسازی شد.

او افزود: شهرستان تایباد دارای ۱۲۵ اثر تاریخی است که از حیث معماری، تنوع و پراکندگی در استان کم نظیر هستند و از این تعداد یک اثر در فهرست آثار جهانی یونسکو و تعداد ۷۵ اثر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.

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