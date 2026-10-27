به گزارش خبرنگار میراث‌آریا، علیرضا قاسمی دوشنبه ۴ آبان در جلسه بررسی اساسنامه و روند تشکیل انجمن فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای گردشگری استان همدان، اظهار کرد: ایجاد چنین تشکلی با هدف سامان‌دهی ظرفیت‌های موجود، حمایت از فعالان فضای مجازی و فراهم کردن بستری برای همکاری موثرتر در حوزه گردشگری دنبال می‌شود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان همدان با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی همدان، افزود: همدان از ظرفیت‌های ارزشمند و کم‌نظیری در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری برخوردار است و در بسیاری از زمینه‌ها می‌تواند جایگاهی برجسته در سطح کشور داشته باشد، پیشینه تاریخی این استان نشان‌دهنده عمق تمدنی و ظرفیت‌های فرهنگی آن است که باید با بهره‌گیری از ابزارهای موثر رسانه‌ای به مخاطبان معرفی شود.

او با بیان اینکه انجمن‌های تخصصی می‌توانند به انجام موثرتر فعالیت‌ها کمک کنند، گفت: همان‌گونه که انجمن‌های صنفی و تخصصی در حوزه‌هایی مانند دفاتر خدمات مسافرتی و راهنمایان گردشگری فعالیت می‌کنند، تشکیل این انجمن نیز می‌تواند چارچوبی حقوقی و اداری برای حمایت از اعضا فراهم کند تا در صورت بروز مسائل و چالش‌ها، امکان پیگیری مطالبات و دفاع از حقوق فعالان این حوزه وجود داشته باشد.

قاسمی با اشاره به اینکه اصفهان نخستین استان در شکل‌دهی این انجمن بوده است، ابراز امیدواری کرد همدان نیز به‌عنوان استان بعدی، این مسیر را با همراهی فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوا دنبال کند و زمینه گسترش این الگو در سایر استان‌های کشور فراهم شود.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان تاکید کرد: هدف از شکل‌گیری این انجمن، ایجاد زمینه همکاری، حمایت از اعضا، کمک به بهبود شرایط فعالیت و تقویت نقش تولیدکنندگان محتوا در معرفی جاذبه‌های گردشگری است، این تشکل قرار نیست جایگزین فعالیت‌های فردی اعضا شود، بلکه می‌تواند بستری مشترک برای هم‌افزایی، پیگیری مسائل و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جمعی باشد.

او تصریح کرد: دامنه فعالیت انجمن نباید صرفا به فعالان فضای مجازی محدود باشد و تولیدکنندگان محتوا را نیز دربر بگیرد، به همین دلیل، عنوان انجمن فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای گردشگری استان همدان برای آن در نظر گرفته شد تا طیف گسترده‌تری از ظرفیت‌های تخصصی را پوشش دهد.

قاسمی با بیان اینکه اعضای این مجموعه می‌توانند در دو گروه اصلی تعریف شوند، افزود: گروه نخست شامل افرادی است که به‌صورت فعال در فضای مجازی فعالیت می‌کنند و گروه دوم را تولیدکنندگان محتوایی تشکیل می‌دهند که در زمینه‌هایی مانند تصویربرداری و تولید ویدئو فعالیت دارند و می‌توانند با همکاری متخصصان و فعالان موفق این حوزه، توانمندی‌های خود را ارتقا دهند.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان خاطرنشان کرد: هدف آن است که زمینه حضور علاقه‌مندان و افراد مستعد نیز فراهم شود و انجمن به فضایی محدود و بسته تبدیل نشود، همه کسانی که دغدغه معرفی ظرفیت‌های گردشگری استان را دارند، باید بتوانند در چارچوب ضوابط انجمن مشارکت کنند.

او با اشاره به نقش روزافزون شبکه‌های اجتماعی در معرفی مقاصد گردشگری، افزود: تجربه‌های موفق تولیدکنندگان محتوا نشان می‌دهد که آشنایی با شیوه‌های حرفه‌ای تولید و انتشار محتوا و شناخت سازوکارهای شبکه‌های اجتماعی می‌تواند در افزایش مخاطب و دیده‌شدن جاذبه‌های گردشگری موثر باشد.

قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود، بر ضرورت معرفی رسمی انجمن و فراهم کردن مکانی برای استقرار یا نمایش فعالیت‌های آن تاکید کرد و گفت: لازم است انجمن از یک پایگاه مشخص برای معرفی اهداف، فعالیت‌ها و ظرفیت‌های خود برخوردار باشد تا مردم و فعالان گردشگری از وجود چنین تشکلی آگاه شوند.

معاون سرمایه‌گذاری اداره‌کل میراث‌فرهنگی استان همدان در پایان ابراز امیدواری کرد با همراهی فعالان فضای مجازی، تولیدکنندگان محتوا و دستگاه‌های مرتبط، انجمن فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای گردشگری استان همدان بتواند به تقویت همکاری‌های تخصصی، حمایت از فعالان این حوزه و معرفی موثرتر ظرفیت‌های تاریخی، فرهنگی و گردشگری استان کمک کند.

در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن فعالان فضای مجازی و تولیدکنندگان محتوای گردشگری استان همدان انتخاب شدند و تاکید شد این انجمن زمینه‌ای برای هم‌افزایی، آموزش و معرفی ظرفیت‌های همدان در سطح ملی و بین‌المللی باشد.

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